PM prende mulher com drogas e balança de precisão em Vilhena

Por PM/RO

Publicada em 02/06/2026 às 13h50

A atuação da Polícia Militar de Rondônia através do policiamento ostensivo resultou na apreensão de substâncias entorpecentes e na prisão de uma mulher de 19 anos, na noite da última segunda-feira (1º) em Vilhena. A ação ocorreu no cruzamento das avenidas Rondônia e Presidente Nasser, no bairro Novo Tempo (Setor 19), em Vilhena.

Durante patrulhamento no cruzamento das avenidas Rondônia e Presidente Nasser, no bairro Novo Tempo (Setor 19), a guarnição visualizou a condutora de uma motoneta Honda Biz de cor preta que, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e acelerou o veículo repentinamente. Diante da atitude, os militares realizaram a abordagem sendo identificada pelas iniciais M. V. M. S, de 19 anos.

Na busca veicular, os policiais localizaram duas porções de maconha escondidas no compartimento sob o banco da motoneta. Ao ser interpelada, ela informou que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e declarou que guardava outra quantidade de entorpecentes em outro endereço, no Setor 22.

A equipe deslocou-se até a Rua 2205, onde localizou, no interior do quarto da envolvida, uma bolsa contendo 16 invólucros de maconha, duas porções de cocaína, uma mini balança digital e um tablete maior de maconha pesando 118 gramas.

Diante da constatação dos fatos, a jovem foi apreendida e conduzida Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) juntamente com o entorpecente.