Vacina é a principal forma de proteção contra a meningite, alerta Prefeitura de Jaru

Por Assessoria

Publicada em 02/06/2026 às 14h17

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - Semusa e do Departamento de Vigilância em Saúde, emitiu nesta semana um comunicado onde reforça a importância da imunização para a prevenção e combate à meningite, doença que pode evoluir rapidamente, causar graves complicações à saúde e até levar à morte.

De acordo com a secretária da Semusa, Jaíne Barbosa, a meningite pode ser causada por vírus, bactérias, fungos e outros agentes infecciosos, sendo que as bacterianas estão entre as mais graves e exigem atendimento médico imediato.

Os principais sintomas incluem febre alta, dor de cabeça intensa, rigidez na nuca, náuseas, vômitos, sonolência, confusão mental e sensibilidade à luz. Em crianças pequenas, também podem ocorrer irritabilidade, choro persistente, recusa alimentar e moleira elevada.

A transmissão da doença pode ocorrer por meio de gotículas respiratórias, saliva, tosse, espirro e compartilhamento de objetos pessoais, especialmente em ambientes fechados e com grande circulação de pessoas. “Por isso, além dos cuidados com a higiene e da manutenção de ambientes ventilados, a vacinação é fundamental para reduzir o risco de casos graves e óbitos”, enfatizou.

Jaru se destaca pelo excelente desempenho na cobertura vacinal contra a meningite. De acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde, o município mantém índices superiores a 100% tanto na aplicação da primeira dose quanto na dose de reforço das vacinas meningocócicas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Atualmente, o município disponibiliza em diversas salas de vacinas com imunizantes à disposição de todos, por isso é indispensável que pais e responsáveis verifiquem regularmente a caderneta de vacinação e procurem a unidade de saúde mais próxima para atualização das doses, caso seja necessário. A imunização continua sendo a ferramenta mais eficaz para prevenção da doença”, finalizou.