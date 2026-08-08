Rondônia Dinâmica lança ferramenta para consulta de candidatos nas Eleições 2026

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/08/2026 às 10h10

O Rondônia Dinâmica disponibilizou uma nova ferramenta para facilitar o acesso dos eleitores às informações oficiais sobre as candidaturas registradas em Rondônia para as Eleições 2026. A página pode ser acessada pelo endereço https://www.rondoniadinamica.com/eleicoes2026/.

A plataforma reúne dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e permite pesquisar candidatos por nome, número, cargo ou partido. O objetivo é oferecer ao leitor uma forma simples e organizada de acompanhar quem está na disputa eleitoral no Estado.

Além da relação de candidaturas, cada perfil reúne informações como nome de urna, partido, número, situação do registro, fotografia oficial, dados pessoais de divulgação pública, redes sociais informadas à Justiça Eleitoral e declaração de bens.

Nos casos das candidaturas ao Governo de Rondônia, a ferramenta também permite acompanhar as informações específicas da chapa e os documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral, incluindo o plano de governo quando já apresentado na base do TSE.

A página traz ainda um panorama das Eleições 2026 em Rondônia, com a distribuição das candidaturas por cargo, situação dos registros e informações patrimoniais declaradas pelos candidatos.

Os dados são atualizados a partir das informações públicas disponibilizadas pela Justiça Eleitoral. Como os registros podem sofrer alterações durante o processo eleitoral, novos nomes, documentos e informações passam a ser incorporados à ferramenta conforme são disponibilizados pelo TSE.

A consulta é gratuita e pode ser feita diretamente em https://www.rondoniadinamica.com/eleicoes2026/.