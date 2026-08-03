Porto Velho dá primeiro passo para tornar a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré Patrimônio Mundial da Unesco

Por SECOM

Publicada em 03/08/2026 às 11h45

Na solenidade foi entregue ao Iphan, uma carta de intenção manifestando o interesse do município em estruturar a candidatura da EFMM à Lista do Patrimônio Mundial da Organização das Unesco

A Prefeitura de Porto Velho deu um importante passo para o reconhecimento internacional da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM). Neste sábado (1º), data em que a histórica ferrovia completa 114 anos de inauguração oficial, foi entregue ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) uma carta de intenção manifestando o interesse do município em estruturar a candidatura da EFMM à Lista do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

O documento foi encaminhado à Superintendência do Iphan em Rondônia e solicita apoio institucional para a criação de um Comitê Técnico Interinstitucional que conduzirá os estudos e levantamentos necessários para a futura candidatura.

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