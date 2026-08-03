Tradicional Arraial do CCI fortalece convivência e anuncia escolha do nome do Centro de Convivência do Idoso 

Por Adaides Batista

Publicada em 03/08/2026 às 11h51

O Centro de Convivência do Idoso (CCI), mantido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizou, na última sexta-feira (31), mais uma edição do tradicional Arraial do CCI, reunindo os frequentadores da unidade em uma manhã de confraternização, cultura, lazer e fortalecimento dos vínculos comunitários.

Com decoração temática, músicas típicas, apresentações culturais, danças, brincadeiras e comidas tradicionais, o evento proporcionou momentos de alegria, integração e valorização da pessoa idosa, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a promoção do envelhecimento ativo e saudável.

Antes de seguir viagem para acompanhar a realização do Projeto Cidadania em Movimento na Vila da Penha e Abunã, o secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, fez questão de participar do Arraial, prestigiar os usuários do Centro de Convivência e acompanhar de perto a programação preparada pela equipe da unidade.

Um dos momentos mais marcantes da programação foi a apresentação da tradicional quadrilha do CCI, que encantou o público com personagens típicos das festas juninas brasileiras e elementos representativos da cultura amazônica. Animados pelo som do músico voluntário Tonhão, os idosos deram um verdadeiro espetáculo de alegria e integração. Prestigiando a festividade, o secretário, Paulo Afonso, também entrou na roda e dançou a quadrilha ao lado dos usuários, compartilhando um momento de descontração, valorização da cultura popular e fortalecimento dos vínculos com a comunidade atendida pelo Centro de Convivência do Idoso.

Durante o evento, o secretário anunciou uma iniciativa que foi recebida com entusiasmo pelos frequentadores: o Centro de Convivência do Idoso passará a ter um nome oficial, escolhido democraticamente pelos próprios usuários.

Segundo Paulo Afonso, a iniciativa fortalece o sentimento de pertencimento dos usuários

A proposta é que os idosos participem de uma eleição para escolher o nome de uma personalidade que tenha contribuído significativamente para a história e o fortalecimento do CCI, transformando a homenagem em um reconhecimento coletivo àqueles que ajudaram a construir a trajetória da instituição.

Segundo Paulo Afonso, a iniciativa busca fortalecer o sentimento de pertencimento dos usuários e valorizar a memória das pessoas que fizeram parte da história do Centro. “O Centro de Convivência do Idoso é construído por pessoas. Nada mais justo do que permitir que seus próprios usuários escolham, de forma democrática, o nome de alguém que contribuiu para o fortalecimento deste espaço. Essa será uma homenagem carregada de significado, porque partirá daqueles que vivenciam diariamente o CCI.”

A gerente do Centro de Convivência do Idoso, Sabrina Bianca, destacou que o Arraial já faz parte do calendário anual de atividades da unidade e representa muito mais do que uma festa. "O Arraial é um momento muito esperado pelos nossos usuários, pois reúne lazer, cultura, convivência e fortalecimento dos vínculos. Além da celebração das tradições juninas, o evento contribui para a socialização, para o bem-estar e para a valorização da pessoa idosa, objetivos permanentes do trabalho desenvolvido pelo CCI."

O prefeito Léo Moraes ressaltou que ações voltadas à população idosa refletem o compromisso da administração municipal com a promoção da qualidade de vida e da inclusão social. "Nossa gestão acredita que cuidar da pessoa idosa também é oferecer oportunidades de convivência, lazer e participação. O Arraial do CCI é uma demonstração desse compromisso e reforça o respeito àqueles que tanto contribuíram para a construção da história de Porto Velho."

Mantido pela Semias, o Centro de Convivência do Idoso é referência no atendimento à população idosa de Porto Velho. Ao longo do ano, a unidade desenvolve atividades físicas, culturais, recreativas, oficinas, acompanhamento psicossocial e ações voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, promovendo autonomia, inclusão social e melhoria da qualidade de vida dos seus usuários.

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