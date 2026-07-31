Caiado tem menor distância para Lula entre nomes da direita testados pela Vox Brasil

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 31/07/2026 às 16h32

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) aparece como o nome da direita que mais se aproxima do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos cenários de segundo turno testados pela pesquisa Vox Brasil, divulgada nesta sexta-feira (31).

Na simulação entre os dois, Lula registra 46,8% das intenções de voto, enquanto Caiado alcança 42,5%. A diferença é de 4,3 pontos percentuais, a menor entre os três confrontos apresentados pelo levantamento. Considerando a margem de erro, de 2,15 pontos percentuais para mais ou para menos, o cenário foi classificado como empate técnico pela divulgação da pesquisa.

No confronto entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o atual presidente aparece com 47,5%, diante de 41,1% do parlamentar. A distância entre os dois é de 6,4 pontos percentuais. Votos em branco, nulo ou nenhum somam 7,5%, enquanto 3,9% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

A maior vantagem de Lula ocorre na disputa simulada contra o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo). O petista marca 48,7%, contra 40,5% do adversário, diferença de 8,2 pontos percentuais. Nesse cenário, 8,3% declaram voto branco, nulo ou em nenhum candidato, e 2,5% permanecem indecisos.

Já na simulação com Caiado, além dos 46,8% de Lula e dos 42,5% do ex-governador goiano, 6,8% afirmam que votariam em branco, anulariam ou não escolheriam nenhum dos candidatos. Outros 3,9% não souberam responder.

Os números indicam que, entre os nomes oposicionistas avaliados nesta rodada, Caiado apresenta o desempenho mais próximo ao de Lula: fica 1,3 ponto percentual mais perto do petista do que Flávio Bolsonaro e 3,9 pontos mais perto do que Zema.

A Vox Brasil ouviu presencialmente 2.100 eleitores entre os dias 26 e 28 de julho de 2026. A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Financiado com recursos próprios do instituto, o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-01084/2026.