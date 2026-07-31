Porto Velho precisa da Guarda Municipal “ontem”, Confúcio sempre “Confuso” desiste da reeleição, sem ele disputa pelo Senado fica mais ferrenha

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 31/07/2026 às 14h00

Segurança – A criação e implantação da Guarda Civil Municipal (GCM) foi um dos compromissos de campanha do prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, presidente regional do Podemos. As inscrições estão abertas até o dia 17 de agosto (o prazo anterior era 28 de julho) com 50 vagas para contratação imediata e 100 para cadastro de reserva com salário inicial de R$ 6.312,50. A organização do concurso é do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). A previsão da prova objetiva é 20 de setembro e os testes de aptidão previstos para os dias 7 e 8 de novembro. Porto Velho está entre as cidades mais violentas em termos globais e realmente precisa de Guarda Civil para ajudar as polícias Militar e Civil na luta contra a violência e a criminalidade, que são crescentes e preocupantes não somente na Capital de Rondônia, mas no País. A opção da Guarda Civil é importante, mas o processo de implantação precisa ser acelerado, pois o prefeito Leo Moraes e equipe já estão caminhando para o final do segundo ano de mandato.

Segurança II – A preocupação com a segurança d a população deve – e precisa– ser priorizada pelos administradores públicos (presidente da República, governadores, prefeitos) para que o povo possa ter garantia mínima para seus deslocamentos ao trabalho ou afazeres particulares. Hoje, caminhar ou trafegar pelas ruas e avenidas de Porto Velho é uma aventura, basta checar os índices elevados de violência como assaltos, roubos, estupros, assassinatos não importando a hora, o local. A denominação “crime organizado” não é ficção, mas uma realidade, pois realmente são organizados, basta acompanhar diariamente nos órgãos de comunicação, seja rádio, jornal, TV, sites as ações violentas e desafiadores das facções criminosas no centro, nos bairros, distritos. O Governo do Estado deve buscar parcerias com as prefeituras para amenizar a situação de extrema violência não somente em Porto Velho, que está entre as cidades mais violentas do mundo, mas também no interior do Estado. A GCM precisa, e deve ser implantam “ontem”...

MDB – O senador Confúcio Moura, que preside (?!) o MDB no Estado anunciou que não mais será candidato à reeleição nas eleições gerais de outubro. O MDB que já foi o maior e mais importante partido do Brasil caminha para a insolvência. A decisão de Confúcio demonstra a situação da sigla em Rondônia, que não é muito diferente em nível nacional. Hoje o MDB não tem espaço na Assembleia Legislativa. Nenhuma das 24 vagas é do MDB, assim como na Câmara Federal, onde Rondônia tem oito deputados. Dos três senadores, somente Confúcio é do MDB e, caso realmente mantenha a decisão de não concorrer à reeleição o partido terá dificuldades em manter uma das cadeiras no Senado Federal. Como Confúcio sempre demonstrou insegurança em suas decisões políticas, a expectativa é se realmente ele manterá a desistência de concorrer à reeleição.

MDB II – Desde a saída do ex-presidente estadual do partido, o ex-senador Valdir Raupp, que construiu a sede do MDB em Porto Velho, foi presidente e vice-presidente nacional, que traído (não é preciso dizer o nome) por um político que ele sempre deu apoio desde o seu início no processo político-partidário, que a sigla não consegue se afirmar em Rondônia. Porto Velho elegeu 23 vereadores nas eleições municipais (prefeito, vice e vereador) em 2024, nenhum do MDB. Para as eleições deste ano a situação não mudou e, a confirmação de instabilidade ficou evidente, mais uma vez, na provável desistência de Confúcio concorrer à reeleição. Quando se referimos ao senador Confúcio, sempre deixamos uma interrogação, devido a sua instabilidade no processo político-eleitoral. A princípio Confúcio seria candidato a governador e, em encontro regional de partidos liderados pelo PDT, presidido no Estado pelo ex-senador Acir Gurgacz em Ji-Paraná, ele convidou, publicamente o ex-deputado estadual Airton Gurgacz, tio de Acir para ser seu vice, como ocorreu em seu primeiro mandato de governador. Nada aconteceu...

Senado – Caso realmente Confúcio mantenha a decisão de não disputar a reeleição, as eleições às duas vagas ao Senado ficam mais acirradas do que já está. Hoje temos Sílvia Cristina (PP) e Fernando Máximo (PL), ambos deputados federais; a ex-deputada federal e ex-vereadora de Porto Velho, Mariana Carvalho (Republicanos) e Bruno “Bolsonaro” Scheidt (PL) em busca das cadeiras no Senado Federal. Correndo por fora e dependendo de um posicionamento do STF, o ex-senador Acir Gurgacz (PDT) também estaria na disputa e com enormes chances de sucesso. Com Acir concorrendo, o grupo de centro-esquerda que teria a participação do PT, formataria uma parceria em condições de ocupar uma das vagas. Como ainda temos as convenções partidárias a serem realizadas até o dia 5, prazo máximo, certamente ocorrerão mudanças nas ilações atuais, e como já dizia o sábio e experiente ex-governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto: “política é como nuvem. Você olha e está de um jeito. Olha de novo e ela já mudou”, continua atual.

Respigo

Uma das convenções mais esperadas nos meios políticos será a de sábado (1º) da federação PSD, PRD e Avante, que estava marcada para às 15h e foi transferida para às 18h. O encontro partidário será na Villa Privilege, antiga Talismã, Zona Leste de Porto Velho e deverá homologar o ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria e, o empresário de comunicação Ewerton Leoni, ambos do PSD a governador e vice, respectivamente +++ O grupo tem o governador Marcos Rocha, presidente estadual do PSD, ex-deputado estadual Jair Montes, que preside o Avante em nível estadual e o presidente regional do PRD, Anderson Dias, adjunto do DER-RO. Também serão definidos os candidatos às duas vagas ao Senado, as oito de deputado federal e as 24 da Assembleia Legislativa +++ O ex-titular da Secretaria de Finanças (Sefin) de Rondônia, Luís Fernando deverá ter seu nome confirmado como candidato a uma das duas vagas ao Senado. ´E um nome alternativo com apoio de um grupo de considerável potencial eleitoral e com a “máquina” governamental em mãos +++ Na segunda-feira (3) a Assembleia Legislativa (Ale), que esta semana está fechada, inclusive ao público, devido ao recesso parlamentar retomará suas atividades normais. Gabinetes serão reabertos e retomadas as sessões ordinárias às terças-feiras (9h) e quartas-feiras (15h) movimentando o plenário +++ Há quem afirme que a desistência de Confúcio Moura (MDB) em disputar a reeleição confirmaria informações em passado recente na imprensa regional. Que Confúcio seria convidado para ocupar um Ministério no Governo Lula da Silva +++ E a hipótese não pode ser descartada. Sem Confúcio o nome da jornalista Luciana da Silva, petista autêntica passa a ser viável +++ PT e MDB unidos podem eleger Luciana. Quem viver verá...

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