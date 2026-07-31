Educação que transforma: projeto Agente Mirim da Cidadania no Trânsito inicia nova turma em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 31/07/2026 às 14h49

Entusiasmo, compromisso e muita vontade de aprender marcaram a aula inaugural da nova turma do projeto Agente Mirim da Cidadania no Trânsito, realizada nesta sexta-feira (31), na Escola Estadual Heitor Villa-Lobos, na zona Sul de Porto Velho. Antes do início das atividades, os estudantes do 5º ano demonstraram o espírito do projeto ao apresentar o grito de guerra que acompanhará a turma durante toda a formação.

O grito de guerra foi entoado pelo aluno Eloim Samuel, que, ao lado dos colegas, deu o tom da manhã: formar cidadãos conscientes de que um trânsito mais seguro começa pelas atitudes de cada pessoa.

Desenvolvido pela Escola Pública de Trânsito (EPT), do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO), o projeto tem como objetivo despertar nas crianças a consciência sobre segurança viária, respeito às leis de trânsito e convivência cidadã. Ao longo dos encontros, os alunos aprenderão, de forma dinâmica e participativa, como agir com responsabilidade nas vias, tornando-se multiplicadores desse conhecimento junto às famílias, amigos e comunidade.

Para o diretor-geral adjunto do Detran-RO, Helberth Aldimas, investir na educação das crianças é uma das estratégias mais eficazes para construir um trânsito mais seguro. “Quando ensinamos uma criança sobre cidadania e segurança no trânsito, estamos formando um cidadão mais consciente para o futuro e, ao mesmo tempo, levando esse conhecimento para dentro das famílias. É um investimento que gera resultados duradouros e contribui para a construção de uma cultura de paz no trânsito”, destacou.

Mais do que ensinar regras de circulação, o projeto Agente Mirim incentiva valores como respeito, responsabilidade, empatia e cooperação. A proposta é fazer com que os estudantes compreendam que cada escolha no trânsito pode preservar vidas e que eles também têm um papel importante na construção de um ambiente mais seguro.

Ao longo dos próximos meses, os alunos participarão de atividades teóricas e práticas que reforçarão esse aprendizado. Ao final da formação, a expectativa é que cada agente mirim leve para além dos muros da escola a mensagem de que a educação é o caminho mais eficaz para transformar comportamentos e construir um trânsito mais humano e seguro para todos.