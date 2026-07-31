Ana Maria Braga faz piada na Globo:

Por IG

Publicada em 31/07/2026 às 15h31

Em um programa onde recebeu um influencer rural de nome Paulo Sérgio, que se diz especialista em pintos, a apresentadora Ana Maria Braga não perdeu a oportunidade de brincar com um excelente bom humor de fazer rir todo o estúdio.

Paulo Sérgio disse que cresceu entre pintos e é especialista em pintos. Quando ele percebeu a dupla intenção da própria frase, e que Ana Maria gostou, ele já foi brincando com outras frases de igual teor:

“Para você ter o pinto saudável, você tem que ter um ambiente aconchegante. Uma das coisas que você tem que prestar atenção é com a temperatura ambiente, porque pinto com frio não adianta… Não cresce!”

Ana começou a dar risadas e o estúdio todo começou a rir.

“Ana Maria, não pense que fazer o pinto crescer é fácil. Esse bicho aqui é muito delicado”. E neste momento a Ana não se segurou mais em risadas.

Aliás, naquele estúdio, quando a Ana deu risada foi uma autorização para o Paulo Sérgio continuar a brincadeira e o estúdio todo dar risadas. Os câmeras e todos que estão no estúdio sabem quando a chefe gosta da coisa e permite a risada.

O clima ficou tão à vontade que mais parecia um ensaio do que um programa da TV Globo. E o toque final veio da Ana Maria Braga:

“Não é qualquer pinto que entra na TV Globo”.