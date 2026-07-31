Nívea Stelmann anuncia separação após 14 anos de casamento

Por Fagner Vilela - iG

Publicada em 31/07/2026 às 15h35

Nívea Stelmann revelou que está separada do empresário Marcus Rocha após 14 anos de casamento. A atriz abriu o coração durante participação no podcast "Papagaio Falante", apresentado por Sérgio Mallandro, e contou que o fim da relação aconteceu de maneira inesperada e em pouco tempo.

Vivendo em Orlando, nos Estados Unidos, a artista afirmou que decidiu falar publicamente sobre o assunto pela primeira vez. "Tô separada. E foi muito rápido. Ninguém acredita. E aconteceu. Não saiu em lugar nenhum. É a primeira vez que eu tô contando aqui claramente", disse. "Eu achei que eu fosse morrer com esse homem", completou.

Separação aconteceu de forma inesperada

Segundo Nívea, Marcus já deixou a casa onde a família morava e comprou um novo imóvel. A rapidez com que tudo aconteceu ainda a surpreende. "Foi assim uma velocidade da luz. Até eu tô em choque até agora", afirmou.

A atriz contou que ainda não conseguiu processar emocionalmente o término e revelou que tem recebido apoio da terapia para lidar com o momento. "Eu ainda não tive tempo de derramar uma lágrima, de sofrer", desabafou. De acordo com ela, a terapeuta tem incentivado que expresse seus sentimentos, mas o choque provocado pela separação ainda dificulta esse processo.

O motivo do término

Ao comentar os motivos do fim do casamento, Nívea explicou que ela e o ex-marido têm visões diferentes sobre o que levou ao rompimento. A atriz preferiu não entrar em detalhes por envolver pessoas próximas, mas afirmou que havia um ponto de discordância recorrente na relação que foi determinante para sua decisão.

"Todo casamento tem altos e baixos. Um casamento de 14 anos claro que não foi um mar de rosas o tempo inteiro", afirmou. Apesar do término, ela fez questão de destacar que mantém uma boa imagem do ex-companheiro.

"Ele é uma pessoa legal. Sempre foi um excelente marido. Não tenho nada para falar em relação a isso", declarou.

Nívea também relembrou que, pouco antes da separação, o casal vivia momentos harmoniosos. Ela contou que esteve ao lado de Marcus durante sua recuperação de uma cirurgia de diverticulite realizada no Brasil e que a família havia celebrado aniversários recentemente.

Segundo a atriz, a situação mudou após um desentendimento ocorrido em 23 de abril. "Achei que era uma crise que a gente ia resolver dentro da nossa casa entre quatro paredes. Ele resolveu mudar da noite para o dia, comprou uma casa e resolveu ir embora", lamentou. A artista revelou ainda que a filha do casal também ficou surpresa com a decisão.

Planos para voltar ao Brasil

Além de falar sobre a separação, Nívea tem refletido sobre os próximos passos de sua vida pessoal e profissional. Em entrevista ao iG, concedida no último dia 23 de julho durante um evento no Rio de Janeiro, ela revelou que pretende retornar ao Brasil após nove anos morando nos Estados Unidos.

"Tem nove anos que eu estou lá. Mas agora eu já estou plantando uma sementinha para voltar", afirmou. Questionada sobre a possibilidade de retomar a carreira nas novelas, respondeu: "Não sei, tomara. Mas, a princípio, acho que é mais para ficar perto da família mesmo. E para ter uma vida nova de novo".