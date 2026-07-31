Pitbull Ariel ganha uma nova chance após ser resgatada em estado grave

Por Danillo Cardoso

Publicada em 31/07/2026 às 16h02

A história de Ariel começou de uma forma difícil. Encontrada sozinha nas ruas e em estado grave, a pitbull precisou enfrentar ferimentos, infecções e doenças que colocavam sua vida em risco. Hoje, depois de superar uma série de complicações, ela está recuperada e espera por uma nova oportunidade para começar uma história diferente, desta vez ao lado de uma família.

A médica veterinária Karine Aires, responsável pelos resgates da Clínica de Bem-Estar Animal, conta sobre a situação em que Ariel foi encontrada. A pitbull estava em uma rua movimentada, em frente a um pet shop. Aparentemente, ela havia se envolvido em uma briga e apresentava marcas de mordidas na face e nos membros. O estado de Ariel era ainda mais delicado por causa da miíase, conhecida popularmente como bicheira. A doença havia atingido diferentes partes do corpo da cadela, que também sofria com uma infecção grave e anemia severa.

"Ela estava infestada de miíase, com muitas perfurações, miíase no rosto, na cauda, nas patas, infestada com uma infecção muito alta, com anemia severa…", relatou a veterinária.

Diante da situação, Ariel foi prontamente socorrida e levada à Clínica de Bem-Estar Animal, onde recebeu todo o cuidado necessário para que pudesse se recuperar. O que veio depois, no entanto, surpreendeu até mesmo quem acompanhava de perto o tratamento. Mesmo chegando à clínica em condições tão delicadas, Ariel apresentou uma recuperação rápida. Aos poucos, conseguiu superar a anemia e se recuperar das infecções. Também enfrentou a erliquiose, conhecida como doença do carrapato, mostrando uma grande resistência durante o tratamento.

"A gente costuma chamar ela de nossa guerreira porque ela teve uma recuperação incrível. Ela estava com uma infecção bem alta, conseguiu vencer a anemia, a doença do carrapato, a erliquiose…", destacou Karine.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Arthur Borin, a recuperação de Ariel representa o resultado do trabalho realizado pelas equipes que atuam diariamente no resgate e tratamento de animais em situação de vulnerabilidade.

"A história da Ariel mostra a importância do trabalho de resgate e do compromisso da nossa equipe com o bem-estar animal. Cada vida recuperada representa uma oportunidade de transformar uma história de sofrimento em uma história de esperança. Agora, o nosso maior objetivo é que ela encontre uma família responsável, que ofereça todo o carinho e os cuidados que ela merece", afirmou o secretário.

O apelido de "guerreira" acabou combinando com Ariel. Depois de passar por um momento em que sua própria sobrevivência estava em risco, ela conseguiu se recuperar e hoje tem a oportunidade de começar novamente. Apesar de tudo o que enfrentou, Ariel não perdeu a capacidade de demonstrar carinho. A pitbull é descrita como uma cachorra dócil e amorosa, que gosta de brincar e receber carinho. Para quem a conhece hoje, pode ser difícil imaginar que aquela mesma cadela chegou à clínica tão debilitada.

Agora, o próximo passo da história de Ariel depende de encontrar alguém disposto a lhe oferecer aquilo que ela ainda não teve: um lar seguro, cuidado e muito carinho. Depois de sobreviver ao abandono e vencer tantas doenças, ela está pronta para recomeçar. Por isso, Ariel estará na Feira de Adoção Animal, no domingo, dia 2 de agosto, na Rua do Lazer, junto de vários outros animais que também esperam por uma nova chance. Os animais estarão vacinados e castrados, prontos para encontrar um novo lar.

"Cuidar dos animais também é cuidar da nossa cidade. A recuperação da Ariel é resultado do trabalho sério desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e reforça o nosso compromisso com a causa animal. Convido toda a população a participar da Feira de Adoção e dar uma nova oportunidade para animais que só precisam de uma família para recomeçar", destacou o prefeito.

A Feira de Adoção Animal será realizada no domingo, dia 2 de agosto, na Rua do Lazer, reunindo cães resgatados pela Prefeitura de Porto Velho. Todos os animais disponíveis para adoção estarão vacinados, castrados e aptos para integrar um novo lar, oferecendo aos futuros tutores a oportunidade de transformar a vida de um animal que já enfrentou o abandono e agora espera apenas por uma segunda chance.

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