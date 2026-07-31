Novos equipamentos tecnológicos reforçam gestão urbana e ampliam eficiência em Porto Velho

Por Alex Fontes

Publicada em 31/07/2026 às 16h28

Investimento em tecnologia fortalece as equipes técnicas, moderniza os serviços públicos e garante mais agilidade nas ações de regularização fundiária, fiscalização e habitação

Iniciativa faz parte do processo de modernização da gestão municipal

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), recebeu nesta quinta-feira (30) o primeiro lote de equipamentos e licenças tecnológicas que irão fortalecer a infraestrutura da pasta e ampliar a capacidade operacional das equipes técnicas. A iniciativa faz parte do processo de modernização da gestão municipal, liderada pelo prefeito Léo Moraes, que representa mais um avanço voltado à eficiência, inovação e qualidade dos serviços públicos.

Após conferência técnica realizada pela Comissão de Recebimento, foi atestada a conformidade dos materiais entregues, assegurando o cumprimento das especificações previstas no processo administrativo.

Nesta primeira etapa, a Semdec recebeu licenças dos softwares C3DMEMO e GstarCAD 2027 Standard, além de monitores 34', notebooks, tablets e cases de proteção. Os novos equipamentos serão utilizados pelas equipes técnicas nas atividades de Regularização Fundiária Urbana (REURB), Habitação, Fiscalização de Obras e Fundiárias, que auxiliarão nas vistorias técnicas e demais ações desenvolvidas pela Secretaria.

Para o prefeito Léo Moraes, investir em tecnologia é investir na qualidade dos serviços prestados à população.

"Estamos construindo uma gestão cada vez mais moderna, eficiente e preparada para atender às necessidades de Porto Velho. Esses equipamentos fortalecem o trabalho das nossas equipes, agilizam os processos e refletem o compromisso da nossa administração em oferecer serviços públicos com mais qualidade, transparência e inovação para a população", destacou o prefeito.

A aquisição representa um importante avanço para a modernização da estrutura administrativa da Semdec, proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores e mais agilidade na execução dos serviços oferecidos à população.

A atual gestão tem priorizado investimentos em tecnologia e inovação como forma de tornar a administração municipal mais eficiente, transparente e preparada para atender às demandas de uma capital em constante crescimento. A modernização da Semdec integra esse conjunto de ações estratégicas voltadas ao desenvolvimento urbano de Porto Velho.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade, Dr. Raimundo Alencar Magalhães, a entrega dos equipamentos reforça o compromisso da gestão com a excelência dos serviços públicos.

"Estamos fortalecendo a estrutura da Semdec com ferramentas modernas que irão proporcionar mais eficiência às nossas equipes e acelerar importantes projetos desenvolvidos pela Secretaria. Esse investimento reflete o compromisso do Prefeito em oferecer uma gestão inovadora, com foco na melhoria do atendimento ao cidadão e no desenvolvimento organizado de Porto Velho", destacou o secretário.

Os equipamentos passam agora pelo processo de incorporação ao patrimônio do município para posterior distribuição entre os departamentos da Secretaria, entrando em operação nos próximos dias. Outras etapas previstas no mesmo processo administrativo é a aquisição de drones que irão ampliar ainda mais a estrutura tecnológica da Semdec, consolidando o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com uma gestão moderna, eficiente e voltada às necessidades da população.