Motoristas devem ter atenção na rotatória das avenidas Tiradentes e Rio Madeira

Por Renata Beccária

Publicada em 31/07/2026 às 16h33

A Prefeitura de Porto Velho orienta os motoristas a reduzir a velocidade e ter paciência ao passar pela rotatória das avenidas Tiradentes e Rio Madeira.

As equipes executam o cabeamento do sistema de iluminação e fazem cortes no asfalto para a passagem da rede. Parte da pista precisa ficar ocupada para a execução do serviço e a proteção dos trabalhadores.

O secretário municipal de Infraestrutura (Seinfra), Thiago Catanhede, reforçou que a intervenção é necessária para garantir a qualidade da obra e a segurança de todos.

"Estamos executando uma etapa essencial da urbanização da rotatória, que exige intervenções temporárias na pista. Pedimos a compreensão da população, pois esse pequeno transtorno resultará em uma obra moderna, segura e que vai transformar esse importante acesso da cidade".

Redução do espaço de circulação deve continuar durante a tarde desta sexta-feira, 31 de julho

A redução do espaço de circulação deve continuar durante a tarde desta sexta-feira, 31 de julho. Os condutores devem respeitar a sinalização, evitar ultrapassagens e manter distância dos veículos e das equipes no local.

O serviço faz parte da urbanização da rotatória, que inclui drenagem, iluminação, paisagismo e a instalação do monumento do Pescador Ribeirinho.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a intervenção faz parte do compromisso da gestão com a modernização da infraestrutura urbana. "Estamos investindo em obras que melhoram a mobilidade, valorizam os espaços públicos e deixam Porto Velho cada vez mais bonita e organizada. Pedimos a colaboração dos motoristas durante esse período de execução, porque o resultado será um novo cartão-postal para a nossa cidade".

A Prefeitura entende os transtornos, mas pede a colaboração de todos para o sucesso do projeto que vai agregar no embelezamento da cidade.

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