Mês de Julho é marcado com serviços de drenagem em toda capital 

Por Agência de Notícias

Publicada em 31/07/2026 às 16h42

Há obras que nem sempre aparecem aos olhos de quem passa, mas fazem toda a diferença na rotina de uma cidade. Debaixo das ruas, onde a água precisa encontrar o fluxo correto, o trabalho da Prefeitura de Porto Velho segue transformando realidades. Durante todo o mês de julho, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) mantiveram uma intensa operação de drenagem em diferentes regiões da capital, garantindo mais segurança, trafegabilidade e prevenção de alagamentos.

Dezenas de serviços de drenagem foram executados ao longo do mês, em várias ruas e bairros diferentes, de forma que, quem utiliza as vias de Porto Velho diariamente, pudesse facilmente perceber a presença e a atuação das equipes trabalhando. Isso demonstra o compromisso da gestão municipal com uma infraestrutura eficiente e preparada para enfrentar os desafios do período chuvoso.

As equipes atuaram em diversas frentes de trabalho, realizando construção de bocas de ala, assentamento e substituição de manilhas, construção de bocas de lobo, escavação de valas, construção de sarjetas, antecipação de água, construção de calçadas, assentamento de tampas e outras ações essenciais de manutenção e melhoria do sistema de drenagem urbana.

Muito além de obras, cada intervenção representa mais tranquilidade para quem mora, trabalha e circula pela cidade. É a água encontrando seu curso, as ruas permanecendo acessíveis e as famílias convivendo com mais segurança e dignidade.

Para o prefeito Léo Moraes, investir em drenagem é cuidar da cidade de forma responsável e pensando nas próximas gerações.

“Quando a Prefeitura investe em drenagem, está investindo na qualidade de vida das pessoas. É um serviço que muitas vezes fica escondido sob o asfalto, mas que sustenta toda a infraestrutura da cidade. Estamos trabalhando para construir uma Porto Velho mais resiliente, preparada para as chuvas e cada vez melhor para viver.”

O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, destacou que as equipes seguem um planejamento permanente para atender todas as regiões da capital.

“A drenagem é uma das bases da infraestrutura urbana. Cada boca de lobo construída, cada manilha instalada ou substituída e cada vala recuperada contribuem diretamente para o escoamento das águas e para a preservação das vias. Nosso compromisso é manter esse trabalho contínuo, levando melhorias para todos os bairros de Porto Velho.”

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Seinfra, segue intensificando os investimentos em infraestrutura, com serviços planejados e permanentes que fortalecem a mobilidade urbana, preservam o patrimônio público e oferecem mais qualidade de vida à população. As ações de drenagem fazem parte desse esforço contínuo de construir uma cidade mais organizada, segura e preparada para o futuro.

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