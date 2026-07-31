Sebrae RO fortalece diálogo institucional em segunda edição do “Diálogos de Governança”

Por sebrae

Publicada em 31/07/2026 às 17h01

Evento contou com a participação da conselheira Marta Helena Castro de Oliveira e destacou a importância da governança para transformar estratégias em resultados

O auditório do Sebrae, em Porto Velho, recebeu, na última quinta-feira (30), a segunda edição do projeto “Diálogos de Governança”. Realizado no formato de talk show, o encontro reuniu colaboradores da instituição e a conselheira Marta Helena Castro, superintendente executiva da Caixa Econômica Federal, em um momento de troca de experiências e reflexões sobre os desafios da governança institucional.

A iniciativa busca aproximar o Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do corpo técnico do Sebrae em Rondônia, promovendo o diálogo e fortalecendo a conexão entre o planejamento estratégico e a execução das ações voltadas ao desenvolvimento dos pequenos negócios.

Conhecimento que fortalece a governança

Durante a abertura do evento, o presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae em Rondônia, Darci Cerutti, destacou a importância da iniciativa para ampliar o conhecimento e fortalecer a atuação da instituição.

“Estamos realizando a segunda edição do Diálogos de Governança do Sebrae em Rondônia e, neste momento especial, contamos com a participação da conselheira da Caixa Econômica Federal, Marta Helena. Quero agradecer a toda a equipe técnica e a todos que fizeram parte desse grande encontro. É por meio dessa troca de conhecimentos que fortalecemos nossas ações e ampliamos nossa capacidade de atuação. O Sebrae Rondônia é um grande parceiro dos pequenos negócios, e investir em conhecimento é fundamental para o desenvolvimento do nosso trabalho”, afirmou.

Ao longo do encontro, a representante da Caixa Econômica Federal compartilhou sua trajetória profissional e destacou a importância do Conselho Deliberativo na definição dos rumos estratégicos da instituição. Segundo a conselheira, a atuação conjunta entre as entidades fortalece o ecossistema empreendedor e amplia as oportunidades para os pequenos negócios.

Conexão entre instituições e empreendedorismo

Marta Helena ressaltou a convergência de propósitos entre as duas instituições e a relevância do trabalho desenvolvido diariamente pelos colaboradores.

“Fiquei muito feliz com o convite para participar desta segunda edição do Diálogos de Governança, porque o propósito da Caixa é transformar a vida das pessoas, e esse também é o propósito do Sebrae. Esse compromisso se traduz diariamente no trabalho dos colaboradores que atendem os empreendedores e no papel que a Caixa desempenha junto à sociedade. Essa conexão é o que nos une e fortalece cada vez mais o ecossistema empreendedor”, destacou.

O espaço para perguntas e respostas foi um dos momentos de maior interação entre os participantes. Entre os temas debatidos, estiveram as boas práticas bancárias, a eficiência dos processos internos, a segurança institucional e o fortalecimento das parcerias voltadas à ampliação do acesso ao crédito para micro e pequenas empresas. Além disso, a conselheira compartilhou sua visão sobre o crescimento pessoal e institucional, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento econômico do estado.

Aproximação entre Conselho e colaboradores

Com o subtítulo “Quanto vale um Conselho?”, o projeto Diálogos de Governança foi criado como uma ferramenta estratégica para aproximar o Conselho Deliberativo Estadual da rotina dos colaboradores, fortalecendo a cultura organizacional e tornando a governança cada vez mais acessível.

Para o Sebrae em Rondônia, a iniciativa representa uma oportunidade de alinhar estratégias, compartilhar experiências e ampliar o impacto das ações voltadas ao desenvolvimento dos pequenos negócios no estado.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).