Gabriel Medina e Isabella Arantes anunciam gravidez no casamento

Por IG

Publicada em 31/07/2026 às 15h25

Gabriel Medina, de 29 anos, se casou com a influenciadora Isabella Arantes, de 29 anos, nesta quinta-feira (30). Durante os votos do casamento, o surfista revelou que o casal está à espera do primeiro filho.

"Você sempre me surpreende com esses presentes da vida. Deus nos deu o maior deles: o nosso filho. Tem amigo que está descobrindo agora, mas ‘vambora’", declarou ele, diretamente do altar. Em resposta à novidade, os convidados da cerimônia aplaudiram os noivos.

Nas redes sociais, Isabella abriu o coração sobre o momento especial: "Hoje damos início a uma nova fase das nossas vidas. Eu e o Gabriel tivemos um verdadeiro encontro de almas, e somos muito felizes por estarmos celebrando esse amor cercados pelas pessoas que mais amamos".

"É um dia que representa tudo o que construímos até aqui e o começo de uma história que sonhamos viver juntos. Estamos com o coração transbordando de gratidão e felicidade", completou a influenciadora.

Reservada para cerca de 100 convidados, entre familiares e amigos próximos, a cerimônia foi realizada em São Sebastião, no litoral de São Paulo, cidade onde o surfista nasceu.

O casal oficializou a união apenas 20 dias depois do pedido oficial de noivado. Na época, eles anunciaram que se casariam por meio de uma postagem compartilhada no Instagram.

No vídeo, Gabriel surpreende a influenciadora com o pedido de casamento ao som da música "Single Ladies", sucesso interpretado pela cantora norte-americana Beyoncé.

"Ela disse sim. Entre todas as conquistas da minha vida, nenhuma se compara a felicidade de construir um futuro ao lado de quem eu amo. Obrigado por acreditar em nós e por fazer da minha vida um lugar muito mais bonito. Que venha o nosso 'felizes para sempre'. Te amo", escreveu o surfista na legenda da publicação.

Gabriel Medina e Isabella Arantes assumiram o relacionamento em agosto de 2025. Apesar disso, os dois já se conheciam desde 2019 e chegaram a passar a virada de 2019