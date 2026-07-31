SINJUR se despede de seu Valdison Rodrigues, motorista do TJRO com 44 anos de dedicação ao serviço público

Por SINJUR

Publicada em 31/07/2026 às 14h28

Com emoção e gratidão, o Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Sinjur) prestou uma singela homenagem ao servidor Valdison Rodrigues de Oliveira, que se aposentou nesta quinta-feira (31) após 44 anos dedicados ao Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO).

Motorista de carreira, seu Valdison deixa um legado de comprometimento, simplicidade e respeito construído ao longo de décadas a serviço da Justiça rondoniense. Querido por todos com quem conviveu, ele parte com o dever cumprido e com a admiração de colegas e da diretoria do sindicato.

O Sinjur deseja ao seu Valdison uma aposentadoria repleta de saúde, paz e muito merecido descanso. Obrigado por tudo, seu Valdison. Você faz parte da história do Judiciário de Rondônia.

O Sinjur somos todos nós.