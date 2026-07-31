114 anos da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré serão celebrados com festival em Porto Velho

Por André Oliveira

Publicada em 31/07/2026 às 15h09

Festival Madeira-Mamoré reúne música, cultura, solenidades e atividades especiais em homenagem a um dos maiores patrimônios históricos e turísticos da Amazônia

Os 114 anos da inauguração da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré serão celebrados com uma ampla programação cultural, histórica e turística neste fim de semana, no Complexo Madeira-Mamoré. De 31 de julho a 2 de agosto, moradores e visitantes poderão prestigiar shows musicais, apresentações culturais, solenidades, lançamento de livro e diversas atividades em homenagem a um dos maiores patrimônios históricos da Amazônia e símbolo da identidade de Porto Velho.

A programação é realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), em parceria com a Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural) e o Complexo Madeira-Mamoré, responsável pela realização do Festival Madeira-Mamoré.

Mais do que celebrar uma data histórica, a iniciativa busca fortalecer o turismo, valorizar o patrimônio ferroviário e aproximar a população de um dos principais marcos que deram origem à capital rondoniense.

Programação é realizada pela Semtel, em parceria com Funcultural e o Complexo Madeira-Mamoré, responsável pela realização do Festival Madeira-Mamoré

Para o prefeito Léo Moraes, preservar a Madeira-Mamoré é manter viva a memória de Porto Velho. "A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré faz parte da nossa identidade e representa a força de um povo que ajudou a construir esta cidade. Celebrar seus 114 anos é valorizar nossa história, incentivar o turismo e fortalecer o sentimento de pertencimento dos porto-velhenses".

O secretário executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, destaca que a programação foi pensada para integrar cultura, turismo e história em um só espaço.

"A Madeira-Mamoré é muito mais do que um monumento histórico. Ela representa o nascimento de Porto Velho e continua sendo um dos nossos maiores atrativos turísticos. Essa programação é um convite para que moradores e visitantes conheçam, vivenciem e valorizem esse patrimônio que faz parte da essência da nossa cidade."

Festival Madeira-Mamoré

A programação artística começa na sexta-feira (31).

17h - Fábio Góis

19h - Samuel bera band

No sábado (1º de agosto), data em que a ferrovia completa 114 anos de inauguração.

18h - Silvinho Santos

20h - Forró Madeira

Iniciativa busca fortalecer o turismo e valorizar o patrimônio ferroviário

No domingo (2), a programação inicia às 16h com o Levante Feminino, marcando a abertura da campanha Agosto Lilás e os 20 anos da Lei Maria da Penha.

16H – Abertura Agosto Lilás – 20 anos de Maria da Penha

16:15 – Anayole

16:30 - Silvia Ferreira & Waldison Pinheiro (autoral)

16:45 – Bella Marques (autoral)

17H – Gina Beta

17:15 - Rebeca Moriae (dança)

17:30 – Izabela Lima

17:45 – Marfiza de França (autoral)

18H – Yás (autoral)

18:15 – Sandra Braids (autoral)

Sábado (1º) também será marcada por atividades voltadas à preservação da memória da ferrovia

18:30 – Batalha das Manas (Amaria, Jade, Drass, Senny, Nyck, Laura G)

19H – Carimbozeiras da Beira (dança)

19:15 - Fala de encerramento

Ao longo da tarde e da noite, artistas locais levarão ao palco música, dança e apresentações autorais

18h - Thiago Paiva

20h - Amancio Lima

Programação

O sábado (1º) também será marcada por atividades voltadas à preservação da memória da ferrovia.

Às 9h, acontece a Solenidade em Comemoração aos 114 anos da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, no auditório do Museu da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

Já às 17h, no deck do Complexo, será lançado o livro "A Ferrovia Desgovernada – Narrativas de 1966 a 2026 – 60 anos", de autoria de Antonio Ocampo Fernandes.

Foto: Secom