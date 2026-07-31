Defesa Civil adota medidas para garantir o abastecimento de àgua e orientar o uso consciente

Por Assessoria

Publicada em 31/07/2026 às 14h53

Espigão d'Oeste, nossa terra de águas que moldaram histórias e regaram o cotidiano de cada família, pede cuidado. As chuvas diminuem, os rios baixam e o alerta se acende: água é recurso não renovável. Economize.

Em 2023, vivemos dias difíceis sem água nas torneiras. Aprendemos, na prática, que cada gota faz falta no banho, na cozinha, na lavoura e no comércio. A Prefeitura de Espigão d'Oeste, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil, está adotando medidas para garantir o abastecimento e orientar o uso consciente. Mas a transformação real acontece com você, espigãoense.

O que você pode fazer hoje:

• Feche a torneira ao escovar os dentes e ensaboar a louça

• Reduza o tempo do banho

• Reaproveite água da máquina de lavar para limpeza de áreas externas

• Verifique vazamentos em torneiras e registros

• Regue plantas no início da manhã ou ao entardecer

Espigão d'Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação. Quando economizamos água, protegemos nossos rios, garantimos o futuro das nossas crianças e fortalecemos o orgulho de pertencer a este chão.

Faça sua parte. Compartilhe essa mensagem. Cuide da nossa água.