Fundação Cultural está com vagas disponíveis para atividades gratuitas de canto, coral e musicalização

Por assessoria

Publicada em 31/07/2026 às 14h59

A música pode transformar, aproximar e revelar novos talentos!

A Fundação Cultural de Ji-Paraná está com vagas disponíveis para atividades gratuitas de canto, coral e musicalização, nos turnos da manhã e da tarde.

Canto e coral — a partir de 15 anos

Manhã: 6 vagas | Tarde: 8 vagas

Coral infantil — de 7 a 12 anos

Manhã: 15 vagas | Tarde: 15 vagas

Musicalização — de 7 a 12 anos

Manhã: 15 vagas | Tarde: 15 vagas

Escolha a turma, desenvolva novas habilidades e venha viver essa experiência com a gente. As vagas são limitadas!