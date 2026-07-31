Fundação Cultural está com vagas disponíveis para atividades gratuitas de canto, coral e musicalização

A música pode transformar, aproximar e revelar novos talentos!
A Fundação Cultural de Ji-Paraná está com vagas disponíveis para atividades gratuitas de canto, coral e musicalização, nos turnos da manhã e da tarde.
Canto e coral — a partir de 15 anos
Manhã: 6 vagas | Tarde: 8 vagas
Coral infantil — de 7 a 12 anos
Manhã: 15 vagas | Tarde: 15 vagas
Musicalização — de 7 a 12 anos
Manhã: 15 vagas | Tarde: 15 vagas
Escolha a turma, desenvolva novas habilidades e venha viver essa experiência com a gente. As vagas são limitadas!
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