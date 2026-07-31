Hildon Chaves destaca fortalecimento da agricultura familiar em mensagem sobre o futuro de Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 31/07/2026 às 16h05

O fortalecimento da agricultura familiar foi apontado pelo Dr. Hildon, pré-candidato ao Governo de Rondônia, como um dos pilares para o desenvolvimento do estado. Segundo a mensagem, o reconhecimento aos produtores rurais passa pela atuação do poder público, que deve oferecer apoio a quem mantém a produção no campo.

Na avaliação apresentada, a agricultura familiar representa parte importante da história de Rondônia e continua desempenhando papel relevante ao garantir alimentos para milhares de famílias.

O texto também destaca que o conhecimento adquirido no campo foi transmitido entre gerações, formando um legado que passou dos avós para os pais e dos pais para os filhos.

Ao lembrar a formação de Rondônia, a mensagem afirma que o estado foi construído por pessoas que acreditaram na região, mesmo diante de dificuldades. Muitos chegaram com poucos recursos, abriram caminho por meio do trabalho e fizeram da agricultura familiar a base do sustento de suas famílias e uma contribuição para o desenvolvimento estadual.