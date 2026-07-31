Prefeitura informa que atendimento ao público será realizado exclusivamente de forma remota 

Por Assessoria

Publicada em 31/07/2026 às 15h03

A Prefeitura de Jaru informa que, excepcionalmente nesta sexta-feira (31), o atendimento presencial ao público na sede administrativa estará suspenso devido à realização de serviços de reforma e melhorias no prédio.

Durante esse período, alguns serviços continuarão disponíveis de forma remota para garantir o atendimento à população. Os contribuintes poderão emitir guias do IPTU, consultar a ficha cadastral do imóvel, solicitar a Certidão Negativa de Débitos (CND) e a Certidão de Valor Venal por meio do autoatendimento via WhatsApp, pelo número (69) 99319-3780, ou acessar os serviços disponíveis no portal oficial da Prefeitura de Jaru.