Assembleia debate propostas da Prefeitura e possibilidade de greve; encontro definiu os próximos passos para a categoria

Por Camila Pinheiro

Publicada em 31/07/2026 às 14h12

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Rondônia (SINTERO), junto com o Sindicato dos Professores e Professoras no Estado de Rondônia (Sinprof) e o Sindicato dos Servidores do Município de Porto Velho (Sindeprof), realizou Assembleia Geral Unificada com os trabalhadores e trabalhadoras da educação municipal de Porto Velho, para avaliar os avanços das negociações das pautas com a Prefeitura e definir os próximos encaminhamentos da mobilização da categoria.

.A presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, abriu a assembleia relembrando as pautas discutidas no encontro anterior. Durante a reunião, foi informado que, no último dia 16 de julho, a Câmara Municipal aprovou a lei que implanta o piso do magistério, com vigência a partir do mês de outubro, além do acréscimo de R$ 100,00 no auxílio incentivo de atividade específiica dos técnicos. Também foi apresentado o resultado da reunião realizada com o prefeito no último dia 29, ocasião em que a administração municipal se comprometeu em efetuar o pagamento dos valores retroativos, mas ainda sem definição de data.

Apesar das informações apresentadas, a categoria manifestou o desejo de manter a mobilização e avançar com o indicativo de greve

A assessoria jurídica do Sindicato esclareceu que, independentemente da aceitação ou não da proposta apresentada pela Prefeitura, a categoria pode votar o indicativo de greve, desde que sejam cumpridos todos os procedimentos previstos em lei. Foi explicado que, após a publicação do edital, respeitados os prazos legais, a paralisação poderá ocorrer, garantindo a legalidade do movimento

Como encaminhamento, foi aprovada a promulgação do edital para o cumprimento legal do início de greve, a ser publicado no próximo dia 31 de julho, com os itens pendentes da lista de reinvindicações de 2026. A assembleia está marcada para a próxima quinta-feira, dia 6 de agosto, a partir das 8 horas da manhã, na sede administrativa do SINTERO. Em caso de aprovação do movimento, será respeitado o prazo legal de 72 horas antes do início da greve

A categoria reivindicou o pagamento do piso salarial já no mês de agosto, com quitação imediata dos valores retroativos, além da aplicação aos técnicos educacionais do mesmo percentual de reajuste concedido aos professores.

Na segunda pauta da assembleia, foi discutida a criação de uma subcomissão responsável por consolidar as propostas da categoria e encaminhá-las aos membros da Comissão Municipal de Educação para defesa das reivindicações. Ficou definido que cada sindicato indicaria dois representantes, sendo um técnico e um professor, o que foi feito.