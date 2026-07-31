Prefeitura de Porto Velho institui incentivo de R$ 500 a R$ 700 para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.

Por Letícia Regis

Publicada em 31/07/2026 às 14h22

Presentes em cada consulta, vacinação, atendimento de urgência, acompanhamento de gestantes e cuidado com pacientes de todas as idades, os profissionais da enfermagem são parte essencial do funcionamento da rede municipal de saúde. Em reconhecimento ao compromisso e à dedicação desses servidores, a Prefeitura de Porto Velho instituiu um novo auxílio de incentivo, com valores entre R$ 500 e R$ 700, destinado aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.

A iniciativa beneficia 1.250 profissionais da saúde e representa mais um passo da gestão municipal na valorização daqueles que, diariamente, acolhem, orientam e salvam vidas nas unidades de saúde da capital.

Além de reconhecer a importância da categoria, o incentivo reforça o compromisso da administração em fortalecer os serviços públicos por meio da valorização dos servidores que estão diretamente ligados ao atendimento da população.

Para o prefeito Léo Moraes, investir nos profissionais da enfermagem é investir na qualidade da assistência oferecida aos porto-velhenses. "A enfermagem é a base do cuidado em saúde. São profissionais que acompanham o cidadão em todos os momentos, do nascimento ao atendimento de urgência, sempre com dedicação e humanidade. Valorizar essa categoria é reconhecer o papel indispensável que ela desempenha e fortalecer uma saúde pública cada vez mais eficiente e acolhedora para a nossa população."

A criação do auxílio integra o conjunto de medidas adotadas pela Prefeitura de Porto Velho para promover a valorização do funcionalismo municipal. Ao reconhecer quem está na linha de frente do atendimento à população, a gestão reafirma o compromisso com servidores mais valorizados, motivados e preparados para oferecer um serviço público de cada vez mais qualidade.

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