TCU entrega na terça-feira ao TSE lista de pessoas que tiveram contas julgadas irregulares

Por Assessoria

Publicada em 31/07/2026 às 14h34

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Vital do Rêgo, entrega na terça-feira, 4 de agosto, a partir das 17h, ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Nunes Marques, a lista de pessoas que tiveram as contas julgadas irregulares nos últimos oito anos.

Ao todo, há mais de 6 mil nomes relacionados. No dia 29 de julho, o ranking por região do Brasil e do exterior estava assim distribuído:

Nordeste: 2.369 nomes

Sudeste: 1.502

Norte: 890

Centro-Oeste: 661

Sul: 659

Exterior: 85

O objetivo do documento é subsidiar a Justiça Eleitoral na análise dos requisitos de elegibilidade dos candidatos a cargos eletivos nas próximas eleições. O encaminhamento atende à Lei da Ficha Limpa.

Após a entrega da lista ao TSE, os interessados poderão consultar no Portal do TCU a situação dos responsáveis e emitir a certidão negativa para fins eleitorais. O TCU fará a atualização diária dos dados até o dia 18 de dezembro.

Entrega da lista de responsáveis com contas julgadas irregulares ao TSE

Data: 4 de agosto (terça-feira)

Horário: 17h