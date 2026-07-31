TCU entrega na terça-feira ao TSE lista de pessoas que tiveram contas julgadas irregulares

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Vital do Rêgo, entrega na terça-feira, 4 de agosto, a partir das 17h, ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Nunes Marques, a lista de pessoas que tiveram as contas julgadas irregulares nos últimos oito anos.
Ao todo, há mais de 6 mil nomes relacionados. No dia 29 de julho, o ranking por região do Brasil e do exterior estava assim distribuído:
Nordeste: 2.369 nomes
Sudeste: 1.502
Norte: 890
Centro-Oeste: 661
Sul: 659
Exterior: 85
O objetivo do documento é subsidiar a Justiça Eleitoral na análise dos requisitos de elegibilidade dos candidatos a cargos eletivos nas próximas eleições. O encaminhamento atende à Lei da Ficha Limpa.
Após a entrega da lista ao TSE, os interessados poderão consultar no Portal do TCU a situação dos responsáveis e emitir a certidão negativa para fins eleitorais. O TCU fará a atualização diária dos dados até o dia 18 de dezembro.
Entrega da lista de responsáveis com contas julgadas irregulares ao TSE
Data: 4 de agosto (terça-feira)
Horário: 17h
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