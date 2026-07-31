Após desistência de Confúcio Moura, Vinícius Miguel é pressionado a disputar o Senado pelo PSB

Por Assessoria

Publicada em 31/07/2026 às 13h50

Após a desistência do senador Confúcio Moura (MDB), da disputa eleitoral, o campo progressista e democrático em Rondônia passou a enfrentar um novo desafio: encontrar um nome competitivo para concorrer a uma das duas vagas ao Senado Federal nas eleições de 2026.

Nesse cenário, o nome do professor e advogado Vinícius Miguel, presidente estadual do PSB, passou a ganhar força nos bastidores políticos. Lideranças e militantes da legenda têm defendido que o dirigente coloque seu nome à disposição para a disputa ao Senado.

Nos bastidores, dirigentes partidários relatam que tentam contato com Vinícius Miguel desde que a desistência de Confúcio Moura se tornou pública. Segundo essas informações, diversas ligações teriam sido feitas ao presidente estadual do PSB, que, até o momento, não estaria atendendo aos telefonemas, alimentando as especulações sobre sua possível candidatura.

Professor da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), cientista político e advogado, Vinícius Miguel possui trânsito em diferentes segmentos da sociedade. Ao longo de sua trajetória, atua na defesa dos direitos humanos, da primeira infância e na construção de políticas públicas voltadas ao enfrentamento das desigualdades sociais.

Com a saída de Confúcio Moura, considerado um dos nomes mais competitivos do campo progressista para a disputa ao Senado, o PSB e seus aliados buscam construir uma alternativa capaz de representar esse segmento político nas eleições de 2026.

Os próximos dias deverão ser decisivos para as definições internas da legenda e para saber se Vinícius Miguel aceitará ou não o desafio de disputar uma cadeira no Senado Federal.