TJRO prestigia formatura comemorativa aos 61 anos de criação do 5º BEC
Por TJ-RO
Publicada em 31/07/2026 às 14h01
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O vice-presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Francisco Borges, representou o Poder Judiciário de Rondônia na solenidade de formatura comemorativa ao 61º Aniversário de criação do 5º Batalhão e Engenharia e Construção (BEC).
A cerimônia foi realizada nesta quinta-feira, 29, e contou com a presença de autoridades civis e militares do Estado.

Geral JUDICIÁRIO DE RONÔNIA
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