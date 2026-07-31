TJRO prestigia formatura comemorativa aos 61 anos de criação do 5º BEC

Por TJ-RO

Publicada em 31/07/2026 às 14h01

O vice-presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Francisco Borges, representou o Poder Judiciário de Rondônia na solenidade de formatura comemorativa ao 61º Aniversário de criação do 5º Batalhão e Engenharia e Construção (BEC).

A cerimônia foi realizada nesta quinta-feira, 29, e contou com a presença de autoridades civis e militares do Estado.