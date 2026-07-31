Regional Cone Sul promove Encontro dos Aposentados; evento conta com programação especial em Colorado do Oeste

Por Camila Pinheiro

Publicada em 31/07/2026 às 14h17

A Regional Cone Sul do SINTERO realizará, no dia 7 de agosto, o Encontro dos Aposentados, uma homenagem e reconhecimento aos profissionais da educação que dedicaram suas vidas à educação pública em Rondônia.

O evento acontecerá no Parque Aquático Santiago, em Colorado do Oeste, proporcionando um dia de lazer, convivência e momentos de descontração para os filiados aposentados da Regional.

A saída da delegação de Vilhena está prevista para as 6h da manhã, com chegada ao parque às 8h. O passeio inclui entrada no parque, café da manhã e almoço, além de diversas atividades. O retorno está programado para o final da tarde.

As inscrições são exclusivas para filiados aposentados da Regional Cone Sul e podem ser realizadas presencialmente nas sedes do SINTERO em Vilhena, Colorado do Oeste e Cerejeiras. Os aposentados que residem em municípios onde não há sede do Sindicato poderão realizar a inscrição por meio do WhatsApp.

As vagas são limitadas. A organização orienta os interessados a garantirem sua participação com antecedência.

Whatsapp para reservas:

Vilhena - (69) 9 9340-9047

Colorado - (69) 3341-2935

Cerejeiras – (69) 3342-2811