Colisão entre dois veículos termina em capotamento na BR-364

Por hora1rondonia.com

Publicada em 31/07/2026 às 14h15

Um acidente envolvendo dois veículos terminou em capotamento na BR-364, nas proximidades do antigo prédio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no trecho entre Jaci-Paraná e Porto Velho, em Rondônia. A ocorrência chamou a atenção de quem passava pela rodovia devido à posição em que um dos automóveis ficou após a colisão.

De acordo com as informações apuradas no local, os dois veículos trafegavam no mesmo sentido quando o pneu de um deles teria estourado repentinamente. O motorista perdeu o controle da direção e acabou atingindo o outro veículo. Com o impacto, o automóvel saiu da trajetória e capotou às margens da rodovia.

Apesar da violência da colisão e do capotamento, nenhum dos condutores ficou ferido. Equipes responsáveis pelo atendimento da ocorrência estiveram no local para controlar a situação e garantir a segurança no trecho, enquanto os veículos eram retirados da área de risco.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, durante os procedimentos de fiscalização, a PRF constatou que o motorista do veículo que capotou não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As circunstâncias do acidente e as medidas administrativas cabíveis ficaram sob responsabilidade dos agentes, que registraram a ocorrência.