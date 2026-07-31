Mulher é brutalmente agredida e deixada ensanguentada na zona leste

Por pvhnoticias.com

Publicada em 31/07/2026 às 08h50

Uma mulher de 33 anos foi duramente agredida no início da madrugada desta sexta-feira (31), na Avenida Alexandre Guimarães, bairro Jardim Santana, zona leste de Porto Velho.

Segundo a PM, populares que passavam pelo local avistaram a mulher caída no chão, com lesões graves no rosto e intenso sangramento e desacordada.

O Samu foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima que foi socorrida às pressas ao Hospital João Paulo II. De acordo com a Polícia, a mulher seria garota de programa e não conseguiu dizer quem teria sido o autor das agressões e nem a motivação.