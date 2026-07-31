Hamas diz que só entregará armas se Israel se retirar de Gaza

Por G1

Publicada em 31/07/2026 às 09h41

O grupo terrorista Hamas afirmou nesta sexta-feira (31) que só entregará suas armas e Israel se retirar totalmente da Faixa de Gaza e parar com os bombardeios.

A entrega das armas faz parte de um acordo para acabar com a guerra em Gaza. Mais cedo, o Hamas confirmou que aceitava o trato, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (leia mais abaixo).

O grupo terrorista afirmou que o primeiro passo para a implementação do acordo de desarmamento gradual em Gaza anunciado por Trump é o compromisso de Israel de parar de matar palestinos e encerrar os ataques.

Ghazi Hamad, um dos negociadores do movimento, e duas fontes do alto escalão do Hamas, que falaram sob a condição de anonimato, confirmaram à agência de notícias AFP o acordo com Israel para o desarmamento do grupo e a retirada do Exército israelense de Gaza.

O Hamas está fazendo "concessões pelo bem do nosso povo na Faixa de Gaza, para salvá-lo da morte e do deslocamento. Israel não vai interferir na questão do desarmamento", declarou Ghazi Hamad, acrescentando que a tarefa de fiscalizar a entrega das armas será responsabilidade do Comitê Nacional para a Administração de Gaza (NCAG).

Ainda segundo Hamad, a implementação do acordo dependerá de Israel cumprir primeiro seus compromissos. "Insistimos junto aos mediadores que Israel deve cumprir o acordo", disse ele à agência Reuters.

De acordo com as fontes, o Hamas espera que os mediadores e o Conselho da Paz garantam que os israelenses cumpram o que foi estabelecido.

Abu Ubaida, porta-voz do Hamas, em foto de arquivo de novembro de 2019 — Foto: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Trump comemorou 'acordo histórico' em rede social

Israel ainda não reagiu oficialmente ao acordo, anunciado na noite de quinta-feira (30) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o definiu em sua rede Truth Social como "um acordo histórico" e "um passo monumental rumo a uma paz e segurança duradouras".

O Conselho da Paz, criado por Trump para atuar na manutenção da paz e na reconstrução da Faixa de Gaza, também confirmou, em uma publicação no X, que o Hamas havia "aceitado um mapa do caminho detalhado para implementar as próximas fases do cessar-fogo em Gaza".

"Agora, nossa atenção está voltada para a implementação", escreveu a organização, acrescentando que o NCAG "começará em breve uma transição gradual rumo à plena autoridade".

Trump, em uma publicação anterior, afirmou que, uma vez que o Hamas estiver desarmado, "as forças israelenses vão se retirar e a Força Internacional de Estabilização trabalhará com uma nova força policial palestina para assumir a responsabilidade sobre Gaza".

A Força Internacional de Estabilização é uma estrutura em processo de criação que reunirá tropas de vários países sob a direção do Conselho da Paz. A entrada da organização foi autorizada por Israel no domingo (25).

Palestino sentado no topo de escombros de uma casa atingida por um ataque israelense em Deir al-Balah, no centro de Gaza. — Foto: Mahmoud Issa / Reuters

As negociações que levaram ao acordo

Negociações aconteciam há semanas no Egito para implementar a segunda fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que tem como objetivo pôr fim de forma definitiva à guerra.

O desarmamento do grupo islamista, que controla a Faixa de Gaza desde 2007, era um dos principais obstáculos para encerrar a guerra com Israel após o cessar-fogo assinado em outubro.

Segundo Trump, a entrega das armas é uma fase crucial para avançar em direção à instalação de um novo governo palestino no território. Israel controla mais de 60% de Gaza e exigia o desarmamento completo do Hamas e dos demais grupos palestinos antes de qualquer avanço no plano.

Apesar dos anúncios, uma fonte política israelense disse à AFP que o acordo proposto não soluciona "de forma satisfatória" as demandas de Israel por uma desmilitarização completa de Gaza, e que ele não foi debatido no encontro de Trump com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca.

No início de julho, o Hamas anunciou a dissolução do comitê que administrava os assuntos civis da Faixa de Gaza desde 2007 e declarou querer transferir estas responsabilidades ao NCAG.