Deputada Sílvia Cristina abre o jogo sobre alianças, ataques e disputa pelo Senado Federal

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 31/07/2026 às 10h11

PORTO VELHO, RO – A próxima edição do RD Entrevista, realizado pelo Rondônia Dinâmica em parceria com o Informa Rondônia, terá como convidada a jornalista, radialista, professora, ex-vereadora de Ji-Paraná, deputada federal e pré-candidata ao Senado pelo Progressistas, Sílvia Cristina. O programa será exibido na próxima segunda-feira, 3 de agosto, com apresentação do jornalista Vinícius Canova.

Sílvia revisita a própria história antes da política. A entrevistada fala sobre a origem humilde, o início precoce no trabalho, a influência dos pais em sua formação. A conversa também passa pela gagueira enfrentada na infância e pelo caminho que a levou ao rádio e à televisão.

O diagnóstico de câncer de mama ocupa uma parte central do programa. A deputada relembra o tratamento, as transformações provocadas pela doença. A entrevista aborda a criação de um grupo de apoio, o trabalho voluntário.

A entrada na vida pública também é detalhada. Sílvia conta como surgiu o convite para disputar uma vaga na Câmara Municipal de Ji-Paraná, relembra a eleição e a reeleição para vereadora. O programa percorre ainda a derrota em uma disputa para deputada estadual e o salto que a levou à Câmara dos Deputados em 2018, com novo mandato conquistado em 2022.

As entregas realizadas em Brasília aparecem ao longo da conversa. A parlamentar é questionada sobre o volume de recursos destinado a Rondônia em seus mandatos, a concentração de emendas na saúde e a implantação de serviços de prevenção e diagnóstico de câncer. Unidades hospitalares, ações nos 52 municípios também entram na pauta.

O trabalho com as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais recebe atenção especial. Reconhecida como “madrinha das Apaes”, Sílvia fala sobre a aproximação com as entidades, as visitas às unidades, o custeio das atividades, a entrega de veículos.

A disputa de 2026 ocupa espaço de destaque. A pré-candidata explica como surgiu o movimento para levá-la ao Senado e comenta o lançamento realizado em Ji-Paraná. Também é questionada sobre pesquisas, mobilização popular, estrutura de campanha e a decisão de trocar uma candidatura considerada mais segura à Câmara por uma disputa majoritária.

Os bastidores das alianças são abordados sem evitar pontos sensíveis. Sílvia responde sobre especulações envolvendo o deputado federal Maurício Carvalho. A presença de Adailton Fúria no lançamento, a chegada posterior de Hildon Chaves e a relação da parlamentar com a Federação União Progressista também fazem parte da entrevista.

O programa discute a escolha dos nomes apresentados para as suplências. A composição reúne representantes ligados ao agronegócio e à segurança pública e abre espaço para questões sobre agricultura familiar, regularização fundiária, crédito, estradas, substituição de pontes de madeira e investimentos nas forças de segurança.

As mudanças partidárias de Sílvia entram no debate. A entrevistada é questionada sobre a saída do PDT, a passagem pelo PL e a atual filiação ao Progressistas. A conversa trata de identidade ideológica, posicionamento à direita, convivência com adversários e dos limites entre divergência política e radicalização.

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva também aparecem no programa. Sílvia avalia as diferenças entre os dois governos a partir da experiência na Câmara dos Deputados e comenta o cenário nacional para 2026. Ao ser provocada sobre a Presidência da República, fala sobre os nomes colocados na disputa.

Na sequência, a pré-candidata enfrenta perguntas sobre as atribuições do Senado. Entre os assuntos estão pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, abertura de comissões parlamentares de inquérito, independência política e os critérios que o eleitor deve considerar ao escolher os representantes de Rondônia.

A possibilidade de o estado eleger duas mulheres para o Senado também é discutida. Sílvia comenta a participação feminina na política e é questionada sobre candidaturas de mulheres que disputam as mesmas vagas. O programa avança para a violência doméstica, o funcionamento das delegacias especializadas, as redes de acolhimento, o acesso das vítimas ao emprego e a legislação de proteção.

Fake news e ataques nas redes sociais completam os temas eleitorais. A deputada relata como sua equipe acompanha publicações, fala sobre medidas jurídicas adotadas durante a pré-campanha e avalia o impacto que informações falsas podem produzir na disputa oficial.

Na conclusão, Sílvia apresenta as credenciais que pretende levar ao eleitorado, revisita o trabalho realizado como vereadora e deputada federal, comenta os desafios de representar as diferentes regiões de Rondônia e explica por que decidiu colocar o nome à disposição para o Senado.

A entrevista completa com Sílvia Cristina será exibida na próxima segunda-feira, 03 de agosto, no RD Entrevista, produzido pelo Rondônia Dinâmica em parceria com o Informa Rondônia e apresentado por Vinícius Canova.