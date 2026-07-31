Aplicativo PVH+ permite emissão online da Carteira da Pessoa com Autismo

Por Jhon Silva

Publicada em 31/07/2026 às 11h06

A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) tem se tornado uma importante ferramenta para garantir mais inclusão, respeito e acesso aos direitos das pessoas com autismo em Porto Velho. Gratuita, a carteira facilita a identificação do cidadão com Transtorno do Espectro Autista (TEA), assegurando atendimento prioritário em serviços públicos e privados e contribuindo para o exercício de direitos previstos na legislação.

Em Porto Velho, o documento pode ser solicitado de forma simples e acessível. O cidadão tem a opção de realizar todo o procedimento pela plataforma PVH Mais, disponível no portal oficial da Prefeitura, ou procurar atendimento presencial nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e nos Centros de Convivência do Idoso (CCI), vinculados à Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias).

Para solicitar a CIPTEA, é necessário apresentar laudo médico atualizado com o Código Internacional de Doenças (CID) referente ao Transtorno do Espectro Autista, documento oficial de identificação com foto e CPF da pessoa com autismo e do responsável legal, comprovante de residência, foto 3x4 recente e comprovante de tipagem sanguínea.

Carteira garante atendimento prioritário e auxilia no acesso a benefícios e direitos previstos em lei

Além de facilitar a identificação da pessoa com autismo, a carteira garante atendimento prioritário e auxilia no acesso a benefícios e direitos previstos em lei, tornando o dia a dia das famílias mais seguro e acolhedor.

A secretária adjunta da Semias, Tércia Marília, destaca que a iniciativa busca aproximar os serviços públicos das pessoas que mais precisam.

"Nosso objetivo é garantir que todas as famílias tenham acesso a esse documento de forma rápida e descomplicada. A CIPTEA representa mais do que uma identificação; ela fortalece a inclusão, assegura direitos e proporciona mais segurança para as pessoas com autismo em diferentes situações do cotidiano."

O prefeito Léo Moraes reforça que ampliar o acesso aos serviços públicos também significa promover cidadania.

"Estamos trabalhando para que os serviços da Prefeitura estejam cada vez mais próximos das pessoas. A possibilidade de solicitar a CIPTEA tanto pelo PVH Mais quanto nas unidades da assistência social facilita a vida das famílias e demonstra nosso compromisso com uma cidade mais inclusiva, acessível e preparada para atender a todos."

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