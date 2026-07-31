Rondônia ganha projeção no hip-hop nacional com clipe de Fábio Brazza gravado em Porto Velho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 31/07/2026 às 11h46

PORTO VELHO (RO) – Rondônia passou a integrar o cenário de uma produção audiovisual do hip-hop nacional com o lançamento do videoclipe “Árvore”, novo single do rapper, compositor e poeta Fábio Brazza. Gravado em Porto Velho, o clipe utiliza cenários da capital rondoniense e reúne elementos ligados à cultura urbana, à sustentabilidade e à valorização da produção artística da região Norte.

A gravação ocorreu durante a passagem de Fábio Brazza por Porto Velho, onde o artista participou da Semana da Música do Festival Casarão 2026. Antes de embarcar para a Copa do Mundo, a convite de Ronaldo Fenômeno, o rapper esteve na capital rondoniense e aproveitou a agenda cultural para produzir o videoclipe do single “Árvore”.

A presença de Brazza em Rondônia e as atividades realizadas durante sua permanência foram articuladas pelo Movimento Hip Hop da Floresta (MHF). Na capital, o artista participou de palestras, batalhas de rima e da gravação do audiovisual, cuja temática dialoga com a identidade socioambiental do estado e com a força da produção cultural amazônica.

Fábio Brazza é apontado como um dos nomes de referência do rap nacional. Neto do poeta concreto Ronaldo Azeredo, o artista construiu trajetória marcada pela união entre poesia, métrica, batalhas de rap e ritmos tradicionais brasileiros, como o samba. Ao longo da carreira, também acumulou parcerias com nomes da música popular brasileira, entre eles o sambista Péricles.

O videoclipe “Árvore” teve direção, roteiro e gravação de Rafael Altomar, músico, produtor cultural, publicitário e parceiro do Movimento Hip Hop da Floresta. A produção utilizou como pano de fundo árvores históricas e pontos marcantes de Porto Velho, aproximando a narrativa musical de paisagens e símbolos locais.

O elenco do clipe reúne lideranças e personalidades da cena social e cultural de Rondônia. Entre os participantes estão a ativista indígena Neidinha Suruí, os agentes culturais Carlos Mossoró e Salatiel Alecrim, além de Arão, figura conhecida nas ruas da capital.

Um dos destaques da produção é a participação do B-boy indígena Itxa Lee, da etnia Cinta Larga, que contracena com Fábio Brazza por meio da dança. A presença dele reforça a conexão entre cultura urbana, identidade indígena e expressões artísticas contemporâneas presentes na Amazônia.

Com o lançamento do clipe, Porto Velho passa a figurar como cenário de uma produção vinculada ao rap nacional, em uma iniciativa que aproxima artistas de diferentes regiões do país e evidencia a participação de Rondônia na circulação cultural brasileira.

O videoclipe “Árvore” já está disponível no YouTube.