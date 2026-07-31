Sílvia Cristina diz que é filha de lavadeira e trabalhador braçal, que ensinaram valores dos quais não abre mão

Por Assessoria

Publicada em 31/07/2026 às 12h02

“Sou filha de uma lavadeira e de um trabalhador braçal. Pessoas simples, mas que me ensinaram valores dos quais não abro mão”. A fala é da pré-candidata ao Senado Sílvia Cristina, durante encontros e entrevistas em Porto Velho.

“Minha mãe, já aposentada, foi lavadeira e cozinheira. Meu pai, um trabalhador braçal. Mas, essas pessoas simples, minha mãe com apenas a sexta série e meu pai analfabeto, me ensinaram valores dos quais não abro mão, como caráter, honestidade, dignidade e respeito. Carrego comigo esses ensinamentos ao longo da vida e até hoje, minha mãe dona Alzerita, aos 83 anos, é minha maior inspiração e conselheira em todas as decisões”, disse Sílvia Cristina.

Segundo a pré-candidata, “meu pai trabalhava muito em serrarias e outros serviços pesados. Ganhava pouco, mas não tinha cobrador em nossa porta. Minha mãe levava eu e minha irmã para o trabalho e a gente ficava quietinhas. Mas, nessas dificuldades, não faltaram ensinamentos que trago comigo na vida e na política”.