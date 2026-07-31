Alan Queiroz destina recursos para aquisição de bloquetes intertravados para Monte Negro

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 31/07/2026 às 11h45

O recurso destinado à aquisição de bloquetes intertravados para o município de Monte Negro já foi liberado e está disponível para utilização. Com isso, a Prefeitura poderá dar sequência aos procedimentos necessários para a execução das obras de pavimentação em vias da cidade.

A iniciativa atende a uma solicitação apresentada pelo vereador Thonatan Libarde. A aplicação dos recursos permitirá a melhoria da infraestrutura urbana por meio da pavimentação das ruas contempladas.

De acordo com o deputado estadual Alan Queiroz, a liberação da verba representa mais um investimento voltado ao fortalecimento da infraestrutura dos municípios de Rondônia.

A expectativa é que a execução das obras contribua para ampliar a mobilidade, reforçar a segurança viária e proporcionar melhores condições de deslocamento à população de Monte Negro.