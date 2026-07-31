Atividade Delegada da Prefeitura integra Operação Caçador em Porto Velho

Por Secom

Publicada em 31/07/2026 às 11h52

A Prefeitura de Porto Velho participa, por meio da Atividade Delegada Municipal, da Operação Caçador, iniciada às 6 horas desta sexta-feira, 31 de julho de 2026. A mobilização partiu da sede do 5º Batalhão de Polícia Militar, conhecido como Batalhão Belmont, localizado na avenida Amazonas, esquina com a avenida Guaporé, no bairro Cuniã, na zona Leste da capital.

A operação reúne policiais militares, policiais penais, integrantes da inteligência policial e agentes empregados por meio da Atividade Delegada. A participação municipal ocorre pelo programa que permite a atuação voluntária de profissionais da segurança pública fora das escalas regulares, mediante custeio realizado pelo Município.

Instituída pela Lei Complementar nº 1.003, de 7 de março de 2025, e regulamentada pelo Decreto nº 20.879, de 31 de março do mesmo ano, a Atividade Delegada contempla policiais militares, civis e penais que se apresentam voluntariamente para trabalhar durante períodos de folga, feriados, finais de semana ou fora do expediente regular.

Na Operação Caçador, o destaque da participação da Prefeitura está no emprego de policiais militares vinculados ao programa. Os agentes integram o efetivo mobilizado para as ações definidas pelo comando da operação, ao lado dos demais profissionais das forças de segurança.

A programação inicial prevê dez dias de atividades. Em cada dia, um oficial ficará responsável pelo comando da operação e pela realização de uma preleção com todo o efetivo antes do início das missões.

Durante a preleção, serão repassadas as diretrizes operacionais, distribuídas as tarefas e apresentados os pontos de bloqueio previstos para cada etapa da operação. As equipes também receberão informações sobre alvos previamente levantados pelo setor de inteligência e orientações relacionadas à atuação tática nos conjuntos residenciais incluídos no planejamento.

O trabalho desenvolvido durante a Operação Caçador também inclui o apagamento de pichações encontradas nas áreas atendidas. Entre as inscrições estão referências a uma organização criminosa e frases como “baixa o vidro”, apontadas como mensagens utilizadas para amedrontar a população.

A retirada das pichações integra a atuação ostensiva das equipes nos residenciais. A orientação é manter os agentes visíveis e identificados durante as ações, reforçando a presença das forças de segurança nos locais abrangidos pela operação.

O planejamento operacional, a definição dos bloqueios, a distribuição das missões e as orientações táticas ficam sob a responsabilidade dos oficiais e das instituições de segurança envolvidas. A Prefeitura de Porto Velho participa da mobilização por meio dos policiais empregados pela Atividade Delegada Municipal.

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