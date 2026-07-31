União Força Jovem elimina o Grêmio e avança às quartas de final da Copa Regional

O União Força Jovem, de São Felipe d’Oeste, está classificado para as quartas de final da Copa Regional de Futebol Society 2026. Na noite desta quinta-feira (30), a equipe venceu o Grêmio, de Espigão d’Oeste, por 2 a 1, em um confronto decisivo disputado no Complexo Esportivo Geraldão, em Pimenta Bueno.

Embora jogasse pelo empate para avançar de fase, o União Força Jovem entrou em campo determinado a buscar a vitória. Desde os primeiros minutos, a equipe mostrou intensidade, personalidade e criou boas oportunidades diante de um adversário que também precisava do resultado positivo para continuar na competição.

Os gols da classificação foram marcados por Dudu e Lucas Silva, que aproveitaram as oportunidades e garantiram a vitória são-felipense. O Grêmio descontou com o jovem Renan, mas não conseguiu evitar a eliminação. União Força Jovem 1 x 0 Grêmio União Força Jovem 1 x 1 Grêmio União Força Jovem 2 x 1 Grêmio

A partida foi marcada por muita entrega das duas equipes. O União Força Jovem soube equilibrar a organização defensiva com a eficiência no ataque, enquanto o Grêmio pressionou em busca do empate até os minutos finais, mas encontrou dificuldades para superar a marcação adversária.

Com o resultado, o Grêmio se despede da competição, encerrando sua participação após uma campanha de muita dedicação. Já o União Força Jovem comemora a classificação e mantém vivo o sonho de conquistar o título da Copa Regional.

A equipe de São Felipe d’Oeste encerrou a primeira fase na segunda colocação do Grupo B, com sete pontos, mesma pontuação do Primos, de Vilhena. A liderança ficou com a equipe vilhenense pelo critério de desempate de gols sofridos.

Agora, o União Força Jovem aguarda a definição do Grupo C para conhecer seu adversário nas quartas de final.

A Copa Regional de Futebol Society reúne 24 equipes, cerca de 480 atletas, nas categorias masculina e feminina, representando 11 municípios de Rondônia, consolidando-se como uma das maiores competições de futebol amador do estado.