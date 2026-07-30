Vilhena Esporte Clube assina termo de compromisso e confirma sua participação na Série B

Por FFER

Publicada em 30/07/2026 às 14h30

Nesta manhã de quinta-feira (30), José Carlos Dalanhol, “Gaúcho do Milho”, em visita ao Presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, Heitor Costa, assinou o termo de compromisso de participação do Vilhena Esporte Clube para a Série B.

A participação do VEC na Série B marca a volta de mais um grande clube do estado ao futebol profissional. VEC retorna após a sua última participação na Série A de 2025.

O Lobo do Cerrado é pentacampeão estadual da primeira divisão e venceu a segunda divisão em 2023, último ano em que participou da Série B.