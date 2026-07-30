Paraguai convoca embaixador do Brasil após fala de Lula sobre Guerra da Tríplice Aliança

Por G1

Publicada em 30/07/2026 às 15h28

O governo do Paraguai anunciou nesta quinta-feira (30) que convocou o embaixador do Brasil em Assunção para entregar uma nota oficial relacionada às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a Guerra da Tríplice Aliança.

Na diplomacia, a convocação de um embaixador costuma sinalizar a insatisfação de um país com outro. A crise envolve um discurso de Lula feito em 24 de julho, em Jacareí (SP), quando o presidente relembrou o conflito ao defender investimentos em defesa. Entenda mais abaixo.

O anúncio foi feito pelo chanceler Rubén Ramírez Lezcano, que afirmou que o governo paraguaio defenderá a "dignidade" e os interesses do país. Segundo ele, os presidentes Santiago Peña e Lula também conversaram por telefone sobre o assunto.

Em entrevista coletiva, Ramírez Lezcano afirmou que o governo compartilha o sentimento da população paraguaia diante de um episódio "tão sensível" da história do país.

"A dignidade do Paraguai não é negociável. Quero que saibam que, sob a liderança do Presidente Santiago Peña, abordamos esta questão ao mais alto nível desde o início", afirmou.

O ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Rubén Ramírez Lezcano, durante coletiva de imprensa — Foto: Governo do Paraguai

Na quarta-feira (29), a Câmara dos Deputados do Paraguai emitiu uma declaração oficial para repudiar a fala de Lula. Segundo o documento, as declarações do presidente "distorcem e minimizam" a dimensão histórica do conflito.

Em nota, o órgão afirma que o presidente "desconhece a complexidade dos antecedentes do conflito, o profundo sofrimento humano suportado pelo povo paraguaio" e as consequências geradas pela guerra.

Fala de Lula

O presidente Lula durante cerimônia em Brasília, em 22 de julho de 2026 — Foto: REUTERS/Adriano Machado

Em discurso em Jacareí, Lula afirmou que o Brasil gosta de paz, mas que não poderia se esquecer da Guerra do Paraguai, no século 19.

"A gente gosta de paz, mas a gente não pode se esquecer que um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil. Invadiu Corumbá, ao mesmo tempo invadiu o Uruguai, invadiu a Argentina. E aquela guerra que parecia que era nada durou cinco anos", afirmou.

🔎 Contexto: A Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai, foi o maior conflito armado da América do Sul.

A guerra começou após uma série de fatores, tendo como estopim a intervenção militar do Brasil no Uruguai, em 1864.

Na época, o líder paraguaio Francisco Solano López declarou guerra ao Brasil e enviou tropas ao país. No ano seguinte, Brasil, Argentina e Uruguai formaram a Tríplice Aliança para combater o Paraguai.

Como resultado da guerra, o Paraguai perdeu parte do território, teve a infraestrutura devastada e sofreu uma grave crise demográfica.

O conflito só terminou após a morte de Solano López, mas deixou consequências para o país que persistem até os dias de hoje.

A Câmara dos Deputados do Paraguai afirmou que, ao atribuir a culpa pela guerra ao país vizinho, Lula provocou "rejeição por parte de diversos setores da sociedade".