TRT-14 participa da II Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas

Por TRT14

Publicada em 30/07/2026 às 16h15

O Tribunal do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) participará da ll Semana Nacional de Precedentes Trabalhista promovida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e por todos os Tribunais Regionais do Trabalho. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a fase de execução dos processos trabalhistas, estimulando a solução de processos e a efetividade das decisões judiciais.

A abertura do evento será realizada no dia 31 de agosto às 9h com transmissão ao vivo pelo canal do TST. A cerimônia será iniciada com a manifestação do presidente do TST, seguida de todos os TRTs, conectados por videoconferência nacional.

A participação do TRT-14 reforça o compromisso da Justiça do Trabalho com a efetividade da prestação jurisdicional e com o fortalecimento das ações voltadas ao cumprimento das decisões judiciais.



2º Seminário de Precedentes na Justiça do Trabalho



Nos dias 2 e 3 de setembro, magistrados, servidores e demais interessados poderão participar do Seminário de Precedentes, evento que integra a programação da Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas 2026. O evento reunirá especialistas para debater temas relacionados à formação, à aplicação e ao desenvolvimento dos precedentes judiciais no âmbito da Justiça do Trabalho.