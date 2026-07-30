Cão que esperou tutor na porta de hospital é resgatado 

Por Jhon Silva

Publicada em 30/07/2026 às 17h01

Durante mais de um mês, quem passou pela entrada do Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II encontrou um companheiro silencioso, sempre no mesmo lugar. O cachorro, batizado de Faraó, permaneceu na porta da unidade desde o dia em que acompanhou seu tutor até o hospital. O homem não resistiu, após sofrer um acidente, mas o animal nunca deixou de esperar.

A história sensibilizou servidores, pacientes e visitantes, que passaram a cuidar de Faraó com água, alimento e carinho enquanto ele permanecia no local. Nesta semana, a espera ganhou um novo capítulo.

A equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), por meio da Proteção e Bem-Estar Animal, realizou o resgate do cão, que foi levado para a Clínica do Bem-Estar Animal de Porto Velho.

Na unidade, Faraó passou por triagem clínica, consulta veterinária e exames de sangue. Em seguida, será castrado, receberá microchip de identificação e permanecerá sob os cuidados da equipe até estar apto para adoção responsável.

Mais do que um resgate, a ação representa a oportunidade de transformar uma história de lealdade em um recomeço. Depois de tantos dias esperando por alguém que não voltaria, Faraó agora aguarda uma nova família, onde possa receber o cuidado e o carinho que sempre demonstrou.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Arthur Borin, ressaltou que o trabalho da equipe busca oferecer dignidade aos animais em situação de vulnerabilidade. "O Faraó emocionou toda a cidade pela fidelidade que demonstrou. Agora nossa missão é garantir que ele receba todos os cuidados necessários e tenha a oportunidade de encontrar um lar definitivo."

O prefeito Léo Moraes disse que a adoção responsável é a melhor forma de escrever um novo capítulo para a história do animal. "A lealdade do Faraó tocou muitas pessoas. Agora queremos que essa história tenha um final diferente, com saúde, proteção e, principalmente, uma família que ofereça o amor que ele merece. Quem sabe esse novo começo não está justamente na casa de quem se emocionou com essa história?"

Portanto, no domingo, dia 2 de agosto, acontecerá mais uma edição da feira de adoção animal, na Rua do Lazer. A feira contará com vários animais resgatados pela Clínica de Bem-Estar Animal, que tomaram todos os cuidados com a vacinação e castração desses animais, que agora estão em busca de um novo lar para ter uma chance de recomeçar com uma nova família que possa os acolher com amor e carinho.

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