Atividade reúne acolhimento, roda de conversa e momentos de integração para valorizar o papel dos avós no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários 

Por Adaides Batista

Publicada em 30/07/2026 às 16h33

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras Padre Theodoro Crommo, vinculado a Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) da Prefeitura de Porto Velho, localizado no distrito de Jaci Paraná, promoverá na próxima sexta-feira (31), a partir das 9h30, uma programação especial em homenagem ao Dia dos Avós, celebrado nacionalmente em 26 de julho.

“O objetivo da iniciativa é fortalecer os vínculos familiares, valorizar o envelhecimento ativo e reconhecer a importância dos avós na construção das relações afetivas e na transmissão de valores entre as gerações”, disse a coordenadora do Cras Theodoro Crommo, Fabiana Gonçalves.

O encontro reunirá usuários do Cras em um ambiente de acolhimento, escuta e convivência. A programação foi planejada para proporcionar momentos de interação, reconhecimento e valorização do papel social das pessoas idosas, reforçando o compromisso da assistência social com a promoção da cidadania e da inclusão.

A abertura contará com uma acolhida conduzida pela equipe técnica do Cras, formada por assistente social e psicólogo, em um clima de receptividade, com música ambiente e entrega de crachás ou adesivos em formato de flor ou coração, simbolizando o carinho e o respeito dedicados aos participantes.

Em seguida, será realizada a roda de conversa "O Baú das Memórias", conduzida pelo psicólogo da unidade, Eliton Fellin. A dinâmica permitirá que cada avô e avó compartilhe uma lembrança, uma sabedoria ou um costume marcante de sua época que tenha sido transmitido aos filhos e netos, valorizando as experiências de vida e o legado deixado às novas gerações.

Na sequência, a assistente social, Maria Valdenize, conduzirá um momento de reflexão sobre a importância da chamada "avoternidade", destacando o protagonismo das pessoas idosas na família e na comunidade, além de reforçar informações sobre os direitos garantidos à população idosa e os serviços ofertados pela rede socioassistencial.

Para o prefeito Léo Moraes, homenagear os avós é reconhecer a contribuição de quem ajuda a construir famílias mais unidas e uma sociedade mais solidária. "Os avós são exemplos de dedicação, carinho e sabedoria. Valorizar a pessoa idosa e criar espaços de convivência como este é fortalecer os laços familiares e reconhecer a importância de quem transmite valores, histórias e experiências para as novas gerações. Nossa gestão seguirá investindo em ações que promovam respeito, inclusão e qualidade de vida para os idosos de Porto Velho e dos nossos distritos".

O encerramento será marcado por um abraço coletivo, registro de fotografias em uma moldura temática e um lanche de confraternização, proporcionando um momento de integração e celebração entre os participantes.

A ação integra as atividades desenvolvidas pela Semias para promover o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, reconhecendo o papel essencial dos avós como referências de afeto, cuidado, experiência e transmissão de valores, contribuindo para uma sociedade mais acolhedora, inclusiva e respeitosa com o processo de envelhecimento.

"Os avós representam a memória viva das famílias e desempenham um papel fundamental na formação de valores, no fortalecimento dos vínculos afetivos e na construção de uma sociedade mais humana. Ao promover essa homenagem em Jaci Paraná, a Semias reafirma seu compromisso com a valorização da pessoa idosa, incentivando o convívio familiar, o protagonismo e o respeito aos direitos de quem tanto contribuiu para a nossa comunidade”, disse o secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso.