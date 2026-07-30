TJRO dá início à aplicação de índice para fortalecer a governança institucional

Por TJ-RO

Publicada em 30/07/2026 às 16h18

Na próxima semana, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia iniciará o primeiro ciclo de aplicação do Índice de Governança e Sustentabilidade Organizacional (iESGo). A iniciativa mobilizará unidades administrativas de todo o Tribunal na construção de um diagnóstico institucional que subsidiará ações de aperfeiçoamento da governança, da gestão e da sustentabilidade organizacional.

A aplicação será coordenada pelo Grupo Técnico Multidisciplinar instituído pela Presidência do Tribunal e envolverá diversas unidades administrativas, responsáveis pelo fornecimento das informações e evidências referentes às práticas de governança, gestão e sustentabilidade desenvolvidas no âmbito da instituição.

Nesta primeira etapa, as unidades receberão, por meio de processos no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), as questões relacionadas aos eixos temáticos sob sua responsabilidade. O prazo para envio das respostas e das respectivas evidências documentais será até 17 de agosto de 2026.

Segundo a secretária-chefe do Gabinete de Governança, Rosemeire Moreira Ferreira, a participação das unidades será determinante para a qualidade do diagnóstico institucional. "O sucesso desta iniciativa depende do comprometimento de todas as unidades envolvidas. O iESGo representa uma oportunidade para identificarmos nossos avanços, reconhecermos as boas práticas já consolidadas e, sobretudo, identificarmos oportunidades de aprimoramento. Esse diagnóstico permitirá compreender, de forma estruturada, o nível de maturidade da governança institucional e subsidiará o planejamento de ações voltadas ao fortalecimento da gestão, contribuindo para uma administração cada vez mais integrada, eficiente e orientada por evidências", pontuou.

Durante todo o período de aplicação, o Grupo Técnico prestará suporte às unidades participantes, esclarecendo dúvidas metodológicas, orientando quanto à apresentação das evidências e acompanhando o cumprimento do cronograma estabelecido.

A aplicação do iESGo permitirá ao TJRO conhecer seu nível de maturidade em diferentes dimensões da governança institucional, identificando boas práticas já consolidadas e oportunidades de aprimoramento. As informações coletadas subsidiarão a elaboração de um diagnóstico institucional que servirá de referência para o planejamento de ações voltadas ao fortalecimento da gestão, da governança, da gestão de riscos e da sustentabilidade organizacional.

Apóso encerramento da fase de coleta, terá início a etapa de validação técnica das respostas e das evidências apresentadas pelas unidades. Na sequência, os resultados serão consolidados em um relatório institucional, que contribuirá para o aperfeiçoamento contínuo da administração do Tribunal.

Para apoiar os participantes, foi elaborado o Guia do Participante da Autoavaliação Institucional do iESGo, documento que reúne orientações sobre o preenchimento do questionário, critérios para apresentação das evidências, cronograma de execução e respostas às principais dúvidas relacionadas à metodologia.

Com essa iniciativa, o TJRO reafirma seu compromisso com uma gestão pública moderna, transparente e orientada por evidências, fortalecendo a cultura de governança e contribuindo para o dsenvolvimento institucional e para o aperfeiçoamento contínuo da prestação jurisdicional à sociedade.