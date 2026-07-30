Jovens e profissionais de tecnologia são convidados para dois hackathons de inovação em Porto Velho

Por sebrae

Publicada em 30/07/2026 às 16h48

Maratonas promovidas pelo Sebrae Startups conectam talentos a desafios reais nas áreas de justiça, sustentabilidade e empreendedorismo

Porto Velho receberá, nos dias 7 a 9 e 14 a 16 de agosto, dois hackathons voltados ao desenvolvimento de soluções tecnológicas para desafios da sociedade. Promovidas pelo Sebrae Startups em parceria com instituições do ecossistema de inovação, as maratonas reúnem estudantes, desenvolvedores, designers e profissionais da área de tecnologia em uma experiência prática de criação, colaboração e empreendedorismo.

As iniciativas têm como objetivo fortalecer o ecossistema de startups em Rondônia, estimular a formação de novos talentos e aproximar a inovação das demandas do setor público e da sociedade. As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas.

O primeiro evento será o EMERON.code, realizado de 7 a 9 de agosto, na Escola da Magistratura de Rondônia (EMERON), em Porto Velho. Promovido pelo Sebrae em parceria com a EMERON e o Tribunal de Justiça de Rondônia, o hackathon reunirá estudantes de graduação e pós-graduação das áreas de Tecnologia da Informação, Design e cursos correlatos para desenvolver protótipos de soluções digitais voltadas à modernização dos serviços do sistema de Justiça.

Durante os três dias de programação, os participantes contarão com mentorias especializadas, atividades práticas de inovação, networking com profissionais das áreas tecnológica e jurídica e apresentação dos projetos para uma banca avaliadora. A equipe vencedora receberá um notebook Lenovo LOQ 15IRX9 para cada integrante, além de troféu e medalhas. Todos os participantes receberão certificado.

Béra Hackathon incentiva inovação para gestão de resíduos sólidos

Na sequência, entre os dias 14 e 16 de agosto, será realizada a segunda edição do Béra Hackathon 2026, na Biblioteca Municipal Francisco Meireles. O desafio será desenvolver soluções inovadoras para aprimorar a gestão de resíduos sólidos em Porto Velho, contribuindo para a sustentabilidade, a economia circular e o fortalecimento das cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis.

Realizado pelo Sebrae em parceria com a Prefeitura de Porto Velho e instituições apoiadoras do ecossistema de inovação local, o evento oferecerá mentorias técnicas, formação de equipes multidisciplinares e atividades voltadas ao desenvolvimento de soluções para desafios urbanos e ambientais. A equipe vencedora receberá uma viagem com todas as despesas custeadas para participar de um importante evento nacional de inovação, ampliando oportunidades de networking, aprendizado e geração de negócios.

Para o Sebrae, os hackathons vão além da competição. As maratonas funcionam como ambientes de aprendizagem, conexão entre universidades, mercado e instituições públicas e incentivo ao empreendedorismo inovador, contribuindo para transformar ideias em soluções com potencial de impacto social.

As inscrições para o EMERON.code já estão abertas e podem ser feitas até o preenchimento das 50 vagas disponíveis. Já o Béra Hackathon 2026 também está com inscrições abertas e vagas limitadas.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelos links: EMERON.code e Béra Hackathon 2026 .