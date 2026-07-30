Iniciam nesta quinta-feira as matrículas para cursos gratuitos de arte e cultura da Prefeitura de Porto Velho

Por Meiry Santos

Publicada em 30/07/2026 às 16h49

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou nesta quinta-feira (30) as matrículas dos candidatos classificados na Chamada Escolar do segundo semestre de 2026 dos Centros Municipais de Arte e Cultura Escolar (CMACEs). O atendimento segue também na sexta-feira (31).

A matrícula é obrigatória para a confirmação da vaga nos cursos gratuitos de Música, Dança, Teatro e Artes Visuais. Para efetivar a matrícula, os candidatos devem comparecer à unidade para a qual foram selecionados, portando toda a documentação exigida no edital.

Os cursos são oferecidos nas três unidades dos Centros Municipais de Arte e Cultura Escolar: CMACE Jorge Andrade, CMACE Som na Leste e CMACE Francisco Lázaro dos Santos – Laio. As atividades atendem estudantes da Rede Municipal de Ensino, alunos das redes estadual e privada e, no período noturno, jovens a partir de 17 anos e adultos da comunidade.

Para o secretário municipal de Educação, Giordani Lima, os CMACEs desempenham um papel fundamental na formação artística e no desenvolvimento social da população.

"Os CMACEs são espaços que transformam vidas por meio da arte. Ao oferecer cursos gratuitos de música, dança, teatro e artes visuais, estamos ampliando oportunidades para crianças, adolescentes e adultos desenvolverem talentos, fortalecerem a autoestima e construírem novos projetos de vida. A Prefeitura de Porto Velho segue investindo em uma educação que vai além da sala de aula, promovendo cultura, cidadania e inclusão para toda a comunidade", destacou o secretário.

Para o prefeito Léo Moraes, investir nos Centros Municipais de Arte e Cultura Escolar é ampliar o acesso à educação, à cultura e às oportunidades para a população.

"Acreditamos que a educação também se fortalece por meio da arte e da cultura. Os CMACEs despertam talentos, incentivam a criatividade e oferecem novas perspectivas para crianças, jovens e adultos. Nossa gestão seguirá investindo em iniciativas que ampliem o acesso ao conhecimento, promovam inclusão e contribuam para a formação de cidadãos preparados para construir um futuro melhor."

Após o encerramento das matrículas, as vagas que não forem preenchidas poderão ser destinadas aos candidatos do cadastro reserva. A segunda chamada está prevista para o dia 3 de agosto. O início das aulas será no dia 10 de agosto.

Cronograma

-Matrículas presenciais: 30 e 31 de julho de 2026;

-Segunda chamada: 3 de agosto de 2026;

-Início das aulas: 10 de agosto de 2026.

A Semed reforça que o comparecimento dentro do prazo é indispensável para garantir a vaga. Os candidatos devem observar atentamente as orientações previstas no edital e apresentar toda a documentação exigida no ato da matrícula.

Acompanhe as ações, serviços e notícias da Prefeitura de Porto Velho. Siga o canal oficial no WhatsApp e receba as principais informações diretamente no seu celular:

https://whatsapp.com/channel/0029VbCaSTO5q08TB4mYNM0o