Noiva de Gordão da XJ perde 30kg após focar na academia para ajudar influenciadora

Por POP MAIS

Publicada em 30/07/2026 às 15h45

A influenciadora Nicolle Caroline, noiva de Gordão da XJ, eliminou cerca de 30 quilos ao adotar uma rotina focada em alimentação equilibrada e treinos. A mudança aconteceu enquanto ela acompanhava de perto o processo de emagrecimento de Sidney Bezerra, conhecido nas redes sociais como Gordão da XJ, que já perdeu impressionantes 130 quilos.

Desde o início do relacionamento, Nicolle tem sido uma das principais incentivadoras da transformação do influenciador. Nas redes sociais, onde reúne mais de 4,2 milhões de seguidores, ela compartilha conteúdos voltados ao universo fitness e mostra a rotina de treinos e hábitos saudáveis ao lado do noivo.

Recentemente, Nicolle revelou que ainda auxilia Sidney em algumas tarefas do dia a dia devido ao excesso de pele causado pela grande perda de peso. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela contou que ajuda o influenciador a tomar banho enquanto ele aguarda a cirurgia de retirada de pele.

“Vai achando que é fácil… Entrei agora aqui no box para dar banho no lindinho, como sempre, né? Mas logo isso tudo vai mudar, em nome de Jesus. Ele vai fazer a retirada de pele e vai ser 100% independente em tudo”, afirmou.

O casal retomou o relacionamento em março, após permanecer cerca de dez meses separado. Pouco tempo depois da reconciliação, Gordão da XJ surpreendeu Nicolle com um pedido de casamento cinematográfico. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o influenciador interrompeu uma sessão de cinema para declarar seu amor, ajoelhar-se diante da amada e fazer o pedido. Emocionada, Nicolle respondeu com um “sim”, oficializando o noivado.