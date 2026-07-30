Regina Duarte sofre com golpe e faz alerta:

Por IG

Publicada em 30/07/2026 às 15h52

Regina Duarte apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira (29) para fazer um importante alerta aos seus seguidores sobre o uso indevido de sua imagem em um golpe envolvendo Inteligência Artificial. A veterana da televisão brasileira expôs que criminosos utilizaram recursos de IA para criar um vídeo com sua imagem.

Indignada com a situação, a atriz explicou que o registro em que supostamente aparece promovendo um suplemento alimentar é falso e reforçou que não tem qualquer relação com a propaganda que vem circulando na internet.

O alerta foi compartilhado em sua conta oficial no Instagram. Ao postar uma captura de tela do anúncio fraudulento, Regina Duarte fez questão de desmentir a publicidade para evitar que fãs fossem enganados. "Esta NÃO SOU EU! Isto é IA (inteligência artificial) me usando indevidamente! É GOLPE!", declarou a atriz na legenda da postagem.

Para quem não viu, o anúncio falso utiliza uma versão manipulada digitalmente da imagem de Regina Duarte para dar credibilidade à divulgação de um suplemento alimentar chamado Japá Derme. No vídeo, a atriz aparece com óculos de armação preta, casaco escuro e uma camisa de gola alta estampada com poás.

No entanto, esse visual foi criado apenas para simular um suposto depoimento. A postagem fraudulenta ainda exibe a palavra "Depoimento" em destaque e identifica a artista pelo nome, citando sua idade, 79 anos.

Além disso, no canto inferior da imagem aparece o frasco do suposto produto, acompanhado de mensagens promocionais relacionadas ao rejuvenescimento da pele e à suplementação alimentar.

Como é de se imaginar, a publicação feita pela verdadeira Regina Duarte deu o que falar, e os internautas demonstraram preocupação nos comentários. Os seguidores da atriz falaram sobre o avanço desse tipo de tecnologia e a facilidade de criação de vídeos falsificados.

É importante destacar que, nos últimos anos, outros artistas também tiveram suas imagens usadas por golpistas. Os criminosos utilizam ferramentas de Inteligência Artificial para produzir vídeos e imagens que simulam depoimentos de famosos, apresentadores, jornalistas e até mesmo médicos para divulgar produtos.

Portanto, é crucial buscar mais informações e checar se o produto realmente existe no mercado e se a pessoa sabe que sua imagem está sendo utilizada.