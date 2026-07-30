Alex Redano comemora chegada de novo ônibus em Ariquemes para transporte de pacientes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 30/07/2026 às 15h30

A frota da saúde de Ariquemes passou a contar com um ônibus de última geração destinado ao transporte de pacientes que precisam se deslocar até Porto Velho para realizar tratamentos médicos, com atenção especial às pessoas que enfrentam o câncer. O novo veículo foi projetado para oferecer mais conforto, segurança e dignidade durante as viagens.

Segundo o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Alex Redano, a entrega representa a concretização de um compromisso assumido há bastante tempo. Ele afirmou que, após o cumprimento de todo o processo burocrático, a chegada do ônibus à população é motivo de grande satisfação.

O parlamentar também agradeceu ao governador Marcos Rocha pelo atendimento ao pedido apresentado por seu mandato. Além disso, destacou a participação do deputado estadual Rodrigo Camargo, responsável pela destinação de outro ônibus ao município, ampliando o reforço da frota utilizada pela saúde de Ariquemes.