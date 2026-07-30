Emenda de Jean Mendonça garante aquisição de semi-reboque para Novo Horizonte

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 30/07/2026 às 15h15

A Prefeitura de Novo Horizonte receberá um investimento de R$ 185 mil para a aquisição de um semi-reboque, equipamento que deverá ampliar a estrutura disponível e contribuir para dar mais agilidade às equipes responsáveis pelas demandas de trabalho do município.

Os recursos foram destinados por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Jean Mendonça, em atendimento ao pedido apresentado pelo vereador Natan Carvalho. Segundo o parlamentar, o investimento tem como finalidade fortalecer a capacidade operacional da administração municipal com a compra do equipamento.

Ao anunciar a destinação da emenda, Jean Mendonça afirmou que o trabalho em favor de Novo Horizonte terá continuidade.